La Boîte Sosh : profitez de la fibre Internet (ou ADSL) pour seulement 14,99€/mois

À la recherche d’un abonnement fibre ou ADSL pas cher pour la rentrée 2020 ? Pendant une durée limitée, l’opérateur Sosh vous permet de faire des économies en souscrivant à son offre « Boîte Sosh ». Focus sur ce nouveau bon plan !

Il y a quelques jours, Sosh a dégainé deux nouvelles offres mobiles : un forfait mobile 40 Go à 11,99€/mois et un forfait mobile 80 Go à 15,99€/mois.

Cette fois-ci, l’opérateur low-cost de la filiale d’Orange propose une offre Fibre pas chère. En effet, jusqu’au lundi 28 septembre 2020 à 8 heures précises, il est possible de profiter d’une connexion internet fibre au prix mensuel de 14,99 euros via la Boîte Sosh. Il s’agit d’une offre sous réserve d’éligibilité technique, géographique et de raccordement effectif du domicile. Dans le cas contraire, Sosh propose en parallèle l’abonnement ADSL pour le même tarif.

Que contient la Boîte Sosh ?

Valable pendant une durée de 12 mois (puis 29,99 euros l’année suivante mais sans engagement), l’abonnement comporte notamment un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 300 Mbit/s (en download et en upload), des appels illimités vers les fixes (de France métropolitaine, des DOM et plus de 100 destinations internationales) et l’appli TV d’Orange (offerte sur demande) comprenant 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac mais pas sur la télévision. À l’issue de la souscription, le client recevra une Livebox 4.