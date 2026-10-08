BMW dévoile un SUV coupé électrique capable de parcourir 828 km sans passer par la borne

BMW poursuit le déploiement de sa gamme Neue Klasse avec un nouveau venu au format SUV coupé. L’iX4 reprend l’architecture 800 volts de ses cousins et pousse l’autonomie nettement plus loin. Sa version intermédiaire revendique 828 km avant le moindre arrêt à la borne.

Depuis un an, l’offensive électrique des constructeurs allemands a changé de rythme. Chez BMW, la plateforme Neue Klasse sert de socle à toute une génération de modèles, avec une architecture 800 volts, des cellules cylindriques et la charge bidirectionnelle. Sorti avant lui, l’iX5 annonçait déjà des chiffres hors norme pour un SUV familial. Le catalogue s’étend désormais vers des carrosseries plus typées, histoire d’aller chercher une clientèle moins sage.

Un troisième représentant de cette famille vient d’être présenté par le constructeur bavarois. La recharge rapide occupe une place centrale dans son argumentaire. Chaque marque cherche à réduire le temps passé en station, devenu l’argument décisif devant l’endurance brute. Les bornes Flash Charger de BYD visent les 1 500 kW sur le sol européen. BMW répond avec une puissance jamais atteinte sur ses propres véhicules.

Le BMW iX4 reprend près de 400 km d’autonomie après dix minutes de recharge

Détaillé dans un communiqué du BMW Group, le nouvel iX4 se décline en trois niveaux de puissance. L’entrée de gamme développe 374 chevaux pour 520 Nm de couple. Au-dessus, la version intermédiaire grimpe à 469 ch et 645 Nm, avec une pointe à 210 km/h. Au sommet, le M60 xDrive revendiquerait 612 ch et 875 Nm, selon des données encore provisoires. Sa batterie utile atteint 108,7 kWh, pour 828 km annoncés en cycle WLTP. Dans le meilleur des cas, la consommation descend à 15,7 kWh aux 100 km.

Côté borne, l’iX4 accepte jusqu’à 400 kW en courant continu. Dix minutes suffisent alors pour récupérer environ 387 km. Le 0 à 100 km/h tombe à 3,9 secondes sur la finition sportive, dont les commandes ouvrent en janvier 2027, deux mois avant les premières livraisons. Aucun tarif n’a été communiqué. À bord, le toit panoramique à vitrage climatique et l’écran central de 17,9 pouces figurent de série, aux côtés d’un assistant d’autoroute capable d’opérer à 130 km/h. Seul le M60 xDrive reçoit en prime une suspension adaptative et une sono Harman Kardon de série.