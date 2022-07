Bitcoin : le réchauffement climatique pourrait mettre un terme aux cryptomonnaies

Alors que les cryptomonnaies sont actuellement en grande difficulté avec des krachs boursiers qui affaiblissent considérablement le marché, le coup de poignard fatal pourrait bien venir d'un ennemi insoupçonné jusque-là. Le réchauffement climatique – avec notamment ses vagues de chaleur – force en effet les exploitations de minage Bitcoin à se mettre en pause.

Rien ne va plus pour le marché des cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin est au plus mal et que les experts pensent qu'il pourrait prochainement chuter jusqu'à 10 000 dollars, le réchauffement climatique se transforme petit à petit en un ennemi encore insoupçonné jusque-là. Comme vous le savez sans doute, le minage de Bitcoin consomme énormément d'énergie. Le minage de la cryptomonnaie consommerait ainsi près de 0,5% de toute l'électricité mondiale. C'est notamment 7 fois plus que ce que consomment les infrastructures de Google.

C'est pour cette raison que des pays comme le Kosovo ou la Chine ont interdit le minage de cryptomonnaies sur leurs sols, la faute aux trop nombreuses pénuries d'électricité créées. Mais désormais, un nouveau problème se pose avec le réchauffement climatique. Les vagues de chaleur qui en dérivent directement affectent elles aussi la consommation d'électricité. Et les exploitations de minage de Bitcoin doivent notamment se mettre en pause.

Le réchauffement climatique met un nouveau coup de poignard au Bitcoin

Si la France traverse actuellement une vague de chaleur très importante, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que le réchauffement climatique commence à malmener le Bitcoin. Au Texas, notamment, la chaleur est extrême et violente. Il fait plus de 35 degrés dans la majorité de l'état et des records de température vont même très certainement être battus dans les jours qui viennent. Le minage de cryptomonnaies dans la zone devient ainsi de plus en plus compliqué.

Les plus gros consommateurs électriques de la zone doivent alors mettre leurs activités en pause, ce qui concerne donc également le minage de cryptomonnaies. Le Texas Blockchain Council, qui regroupe plusieurs dizaines de sociétés crypto individuelles, a notamment suspendu ses activités. Il en va de même pour le Riot Blockchain, l'une des plus importantes exploitations minières au Texas, qui a annoncé sur Twitter une réduction de son activité. En sachant que le réchauffement climatique ne risque pas de disparaître rapidement, l'avenir du minage de cryptomonnaies est plus que jamais incertain.