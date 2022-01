Bitcoin : ce député européen va recevoir son salaire en cryptomonnaies

Le Bitcoin continue de recruter des adeptes. En miroir de plusieurs édiles américains, Christophe De Beukelaer, député à Bruxelles, va convertir l'intégralité de son salaire mensuel en Bitcoin pendant un an. L'homme souhaite afficher sa confiance dans l'or numérique.

Tandis que le marché des cryptomonnaies a explosé l'année dernière, la question des devises numériques, telles que le Bitcoin, est entrée progressivement dans le débat public. Aux Etats-Unis, plusieurs politiciens se sont ouvertement affichés en faveur des cryptoactifs. C'est notamment le cas d'Eric Adams, le nouveau maire de New York. Pour prouver sa confiance dans la monnaie numérique, il s'est engagé à recevoir son salaire en Bitcoin. Francis Suarez, le maire de la ville de Miami, a également perçu sa dernière paie en cryptomonnaies. Plusieurs autres édiles ont affiché des positions analogues.

La question du Bitcoin en tant que monnaie se pose également en Europe. Christophe De Beukelaer, député à Bruxelles, vient d'annoncer son intention de convertir l’intégralité de son salaire en Bitcoin pendant toute l'année 2022. Dans un communiqué de presse adressé aux médias belges, il explique les raisons de sa décision.

Ce député s'attend à une révolution Bitcoin

“Nous sommes à l’aube d’une révolution du même ordre que ce qu’on a connu avec Internet il y a 30 ans. On ne peut plus rester dans l’ignorance de ce nouveau monde! C’est un peu comme s’accrocher à la calèche ou à la bougie alors qu’apparaissent les voitures et les ampoules électriques”, avance Christophe De Beukelaer, convaincu de la révolution à venir.

En miroir de nombreux analystes financiers, le député belge considère la reine des cryptomonnaies comme une réserve de valeur face aux aléas des marchés. “Je veux montrer qu’on peut déjà maintenant investir intelligemment une partie de son argent dans une nouvelle réserve de valeur (le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies) pour équilibrer sa vie financière. Tous les économistes nous avertissent qu’on entre dans une période très risquée: perte de confiance, inflation, impression de billets comme jamais auparavant, euro numérique… Or, ces sujets ne sont jamais abordés dans le débat démocratique”, détaille le député au Parlement de la Région Bruxelles-Capitale.

Dans un soucis de transparence, Christophe De Beukelaer précise qu'il convertira les 5 500 euros de son salaire de député tous les mois par le biais de la plateforme d'échange de cryptomonnaies belge Bit4You. “Oui je prends un risque. Mais, d’abord je peux me le permettre. Ensuite, j’ai une vraie confiance sur le long terme. En faisant ça, j’investis dans de l’or numérique”, déclare le député.