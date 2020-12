Bitcoin : la cryptomonnaie dépasse les 20 000 dollars pour la première fois

C’est un moment historique pour le bitcoin, qui a dépassé pour la première fois depuis sa création les 20 000 dollars. La cryptomonnaie a vu sa valeur tripler au cours de l’année, après son crash impressionnant en mars dernier. Les nombreux investissements par des noms reconnus dans le milieu des finances lui ont permis d’atteindre ce sommet.

C’est fait, le bitcoin vaut désormais plus de 20 000 dollars. Un plafond aussi bien symbolique qu’historique pour la cryptomonnaie. Il faut dire que celle-ci revient de loin. En mars dernier, elle perdait plus de 30% de sa valeur en 24 heures à cause de l’inquiétude face au coronavirus. « 20 000 dollars, c’est sans aucun doute un grand accomplissement pour le bitcoin », a déclaré Yoni Assia, PDG de la plateforme d’investissement eToro. « Nous avons observé un changement significatif de la démographie des investisseurs. Ce n’est plus le domaine des développeurs et des spécialistes en finance ».

La monnaie a ainsi triplé de valeur depuis le début de l’année, jusqu’à atteindre aujourd’hui un sommet de 20 398,50 dollars. À la vue des scores d’investissement au cours des derniers mois, certains n’hésitent pas à dire que cette ascension n’est pas prête de s’arrêter. « Nous avons marqué une nouvelle étape, nous sommes désormais déterminés à atteindre les 30 000 dollars » a annoncé Antoni Tenchev, co-fondateur de Nexo, une société de prêts spécialisée en cryptomonnaie. « C’est le début d’un nouveau chapitre pour le bitcoin ».

Le bitcoin reste une monnaie volatile, mais pourrait se stabiliser à l’avenir

Le bitcoin n’est définitivement plus une monnaie de niche. Bien au contraire, elle fait désormais de l’oeil aux grands investisseurs, comme les renommés Tudor Jones et Stanley Druckenmiller. Bien que les sociétés de tech continuent de s’y intéresser, difficile de passer à côté de l’achat de 100 millions de dollars en bitcoin de Massachusetts Mutual Life Insurance, un important fonds d’assurance américain. Si l’ensemble des grands acteurs de l’assurance accordaient 1% de leurs actifs à la cryptomonnaie, 600 milliards de dollars seraient injectés sur le marché. Ce dernier représente actuellement 383 milliards de dollars.

Les particuliers ne sont pas en reste. Au fur et à mesure que la monnaie se démocratise, à l’instar des paiements en bitcoin autorisés par Paypal, ce dernier a creusé son trou parmi la population. Au point que les banques commencent elles aussi permettre l’utilisation de la cryptomonnaie pour ses achats, au travers de cartes Visa ou MasterCard. Bien sûr, là où certains s’émerveillent devant cette montée en puissance, d’autres se montrent plus sceptiques et n’oublient pas le caractère pour le moins volatile du bitcoin. Son dernier record avait ainsi été suivi d’une chute brutale. Néanmoins, les événements montrent que celui-ci se révèle être un placement de plus en plus sûr.

Source : Bloomberg