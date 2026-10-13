Beats prépare une enceinte connectée Pokémon aux couleurs de Pikachu

Beats by Dre diffuse un très court teaser où l’on peut apercevoir une enceinte connectée créée en partenariat avec Pokémon. Pikachu serait à l’honneur, mais est-t-il le seul ?

Enceinte Beats Pikachu
L’enceinte connectée Beats Pill aux couleurs de Pokémon

Que vous vous y intéressiez ou non, vous connaissez forcément Pokémon. Et particulièrement la créature qui lui sert de représentant depuis maintenant 30 ans : Pikachu, inspiré d’une souris, avec sa fourrure jaune et ses joues rouges. Sans parler de regarder le dessin animé ou de collectionner les cartes qui se revendent à prix d’or, il suffit de voir tous les produits dérivés à l’effigie de Pokémon pour se rappeler de l’existence de la licence.

Dernier exemple en date : une enceinte connectée, fruit d’une collaboration entre Beats by Dre (Apple) et Pokémon. La marque a diffusé un très court teaser pour annoncer officiellement le partenariat. À ce stade, on peut simplement émettre des hypothèses sur le rendu final de l’appareil, tant la vidéo reste volontairement mystérieuse. Voyons ce qu’elle permet de dire, encore une fois en prenant le tout avec un grain de sel.

Une enceinte connectée Beats Pill aux couleurs de Pikachu arrive

Les logos Beats et Pokémon ne laissent aucune place au doute. Le slogan, « Il est temps d’attraper quelque chose de nouveau », fait référence à celui de la série (« Attrapez-les tous » en français), mais pourrait également signifier qu’il n’y aura pas qu’une seule version de l’enceinte Beats Pokémon. C’est d’ailleurs ce que laisse penser la présence d’éclairs jaunes, ceux de Pikachu, et d’autres violets.

Si nous affirmons que les éclairs jaunes font référence à Pikachu et non à un autre Pokémon de type électrique, c’est parce que la vidéaste BridBrattTV a posté une photo montrant la boîte d’une enceinte Beats aux couleurs de la célèbre créature sur Facebook au début du mois d’octobre 2026. La forme de l’enceinte permet également de dire qu’il s’agit d’une Beats Pill. Aucune date de sortie et aucun prix n’ont été annoncé. Chez nous, une Beats Pill de dernière génération coûte 169,95 €. Il faudra certainement compter plus que ça pour l’édition spéciale Pokémon.


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