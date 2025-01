Au tour des joueurs de Path of Exile 2 de rencontrer des problèmes avec Windows 11 24H2

Après les jeux Ubisoft, dont Assassin's Creed Origins, c'est Path of Exile 2 qui souffre de bugs de performances liés au processeur depuis la mise à jour Windows 11 24H2.

Disponible en early access depuis le 6 décembre 2024, Path of Exile 2 peut rencontrer des problèmes de performances sur les PC sous Windows 11 24H2. De nombreux joueurs se sont plaints de ralentissements, voire de plantages, durant leurs parties sur la dernière version du système d'exploitation, qui n'en finit pas de créer des soucis.

Windows Latest a réalisé des tests et peut confirmer des comportements étranges de Windows 11 24H2 lorsque l'on joue à Path of Exile 2. “Dans certains cas, lorsque vous chargez de nouvelles zones dans Path of Exile 2, un bug dans Windows 11 24H2 bloque le processeur à 100 %. Cela provoque la paralysie du système, un ralentissement du son et Windows 11 finit par ne plus répondre. Par conséquent, vous devrez ouvrir le Gestionnaire des tâches et arrêter manuellement le processus. Pire encore, vous devrez forcer l'arrêt du PC”, témoigne le média.

Path of Exile 2 rend fou les CPU sur Windows 11 24H2

Selon le retour d'un utilisateur dans l'outil Feedback Hub de Microsoft, Path of Exile 2 plante à chaque écran de chargement, et il n'est même pas possible d'ouvrir le Gestionnaire des tâches, obligeant à redémarrer totalement le PC. Un autre joueur a tenté d'utiliser le logiciel d'AMD Ryzen Master pour tenter de contourner le problème, en vain. “Tous les cœurs du processeur sont à 100 %”, explique-t-il, le son et le curseur de la souris fonctionnant alors au ralenti.

Microsoft a indiqué se pencher sur le problème, mais on ne sait pas quand celui-ci pourra être résolu. En attendant, il semble que revenir à une version antérieure de Windows permet de jouer à Path of Exile 2 dans de bonnes conditions. Limiter manuellement l'utilisation du nombre de cœurs du processeur peut empêcher les plantages, mais cette manipulation peut aussi provoquer d'autres complications.

Les joueurs ont constaté depuis plusieurs semaines que d'autres jeux avaient souffert du passage à Windows 11 24H2. Plusieurs titres d'Ubisoft ont notamment été touchés, et plus particulièrement Assassin's Creed Origins, devenu injouable sur bien des machines depuis la mise à jour. Sur Steam, les évaluations récentes du jeu ont d'ailleurs été plombées par les bugs rencontrés par les joueurs.

Source : Windows Latest