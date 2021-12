Attention, cette convocation par mail de la police est une arnaque !

Après la gendarmerie, c'est au tour d'Europol et de la police judiciaire d'être détournées dans une nouvelle arnaque en ligne. En effet, un fausse convocation pour des faits graves liés à des crimes sexuels circule sur la toile. Le but étant de mettre la pression aux victimes pour qu'ils partagent rapidement leurs informations personnelles avec les pirates.

En cette fin d'année, les campagnes de phishing se multiplient et s'enchaînent à vitesse grand V. Après les arnaques autour d'Amazon, de la Française des Jeux, ou des SMS Chronopost, les pirates ont décidé de détourner certains institutions pour mieux piéger leurs victimes. En octobre 2021, de faux avis de contravention ont été diffusés sur la toile, dans le but de récupérer les coordonnées bancaires des utilisateurs.

Fin septembre, c'était d'abord la Gendarmerie nationale qui était détournée par une arnaque par mail. Prétextant une convocation pour des faits graves pour des crimes sexuels, les utilisateurs étaient invités à joindre au plus vite les autorités en cliquant sur une pièce jointe. Un document qui contenait évidemment un logiciel malveillant pour récupérer vos données personnelles.

Et justement, le compte Twitter de CyberGend, le centre de lutte contre les criminalités numériques, vient de mettre en garde les internautes contre une nouvelle arnaque. Une fois encore, il s'agit d'une fausse convocation, cette fois-ci envoyée par la Direction générale de la Police judiciaire et de protection des mineurs et Europol, l'agence européenne de police criminelle.

La Gendarmerie nationale met en garde contre cette nouvelle arnaque

“Vous vous êtes rendus coupable de propositions, de partage, de diffusion, d'échanges de supports à caractères pornographiques, d'atteintes sexuelles sans violence sur mineur, en ayant recours à internet (sites de rencontres, échanges, e-mail, réseaux sociaux) ou même sur un lieu de travail”, peut-on lire dans cette fausse convocation.

Vous en conviendrez, il s'agit d'accusations graves. De quoi inquiéter les utilisateurs les plus crédules. Sans surprise, les pirates vous invitent ensuite à prendre contact par mail le plus rapidement possible les autorités, “dans un délai strict de 72 heures”. Dans le but d'envoyer “vos justifications pour qu'elles soient mises en examen et vérifiées”.

Et comme ultime menace, les pirates vous assurent qu'en cas d'absence de réponse, “votre dossier sera également transmis aux associations de lutte contre la pédophilie et aux médias pour une publication de personne fichée au RNDS”. D'après les dires de CyberGend, une enquête est en cours pour découvrir l'identité des escrocs qui se cachent derrière cette arnaque. L'institution invite d'ailleurs les utilisateurs à signaler ces faux mails à @signalspam.