Il achète près de 4000€ d’essence avec une fausse carte bancaire achetée sur le dark web

Alexandru, ouvrier en bâtiment de 35 ans, est parvenu à soutirer près de 4000 € d’essence début juillet en utilisant de fausses cartes bancaires. Vraisemblablement achetées sur le dark web, ces dernières débitaient en réalité le compte de trois sociétés de transport. L’escroc a été condamné à 8 mois de prison avec sursis.



Alors que le prix de l’essence est un sujet récurrent au sein des ménages depuis le début de l’année, un homme semble avoir trouvé la solution pour faire le plein — et même plus — gratuitement. Prénommé Alexandru, ce dernier est parvenu à obtenir 3 859 euros d’essence sans avoir à verser le moindre centime. Un tour de passe-passe rendu possible par une simple, mais non moins fausse, carte de paiement.

Pendant plusieurs jours, du 4 ou 8 juillet, Alexandru se rend dans plusieurs stations-service dans les villes de Lacroix-Saint-Ouen (Oise), Villeparisis et Le Blanc-Mesnil (Seine-et-Marne). Tout se passe comme prévu, jusqu’à ce qu’un agent de sécurité le reconnaisse et prévienne directement les autorités. Sur place, les gendarmes tombent sur une camionnette remplie de bidons d’essence, mais surtout de cartes de paiement.

Le verdict est sans appel : ces cartes de paiements rechargeables ont été falsifiées, pour débiter le compte bancaire de trois entreprises de transport. Au total. « Les investigations ne nous ont malheureusement pas permis de démontrer comment les données ont été subtilisées puis encodées sur la carte du prévenu. Je présume qu’il s’agit d’un achat sur le darknet », explique Alix Matras, substitut du procureur de Compiègne.

L’ouvrier en bâtiment sélectionnait systématiquement des bornes pour poids lourds, dont le montant de retrait n’est pas plafonné. « À chaque retrait frauduleux, des images de vidéosurveillance attestent de la présence de la camionnette blanche du prévenu », souligne Alix Matras. Le tribunal de Compiègne l’a condamné ce jeudi 13 juillet à une peine de 8 mois de prison avec sursis, une amende de 4000 € et à une interdiction de séjour dans l’Oise pendant 5 ans pour escroqueries à la carte de paiement.

Source : Le Parisien