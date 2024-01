Alerte aux arnaques santé : les escrocs imitent de plus en plus vos sites préférés

Des experts en sécurité informatique tirent la sonnette d'alarme : les escrocs achètent des noms de domaine à bas prix pour héberger des sites frauduleux promouvant des produits de santé douteux. Ces sites, exploitant des articles factices et de fausses recommandations de célébrités, représentent un nouveau type de menace sur internet.

Les escroqueries en ligne sont devenues une préoccupation majeure en France, avec un éventail de fraudes impactant des milliers de personnes chaque année. Des techniques de phishing sophistiquées aux sites de faux investissements, les fraudeurs emploient une variété de méthodes pour tromper les victimes. Parmi les escroqueries les plus courantes, on retrouve bien sûr les arnaques liées aux achats en ligne.

Les arnaques en ligne semblent suivre un modèle saisonnier, exploitant des périodes clés où les consommateurs sont particulièrement vulnérables. Par exemple, pendant le Black Friday, une période de forte activité commerciale, environ 50 % des sites marchands ne protègent pas adéquatement leurs clients, laissant un espace ouvert aux fraudeurs. De même, des plateformes comme Facebook Marketplace, très fréquentées pour la revente de cadeaux de Noël, deviennent des terrains de jeu pour les escrocs. Cette stratégie est également observée dans le domaine de la santé, où des arnaques liées à des produits douteux exploitent des noms de domaine bon marché pour attirer les acheteurs pendant des périodes clés, comme l'été.

Une hausse inquiétante des campagnes de produits de santé frauduleux

Netcraft, une société britannique spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, a récemment publié un article soulignant une recrudescence alarmante de campagnes de produits de santé exploitant des noms de domaine peu coûteux. Ces sites abritent souvent des articles imitant les médias populaires, y compris de fausses approbations de célébrités. Des marques telles que The New York Times et Fox News ont été parmi les cibles d'imitation. Si certains des produits et liens promus peuvent être légaux, les prétentions concernant leurs effets sont souvent exagérées ou trompeuses, permettant aux escrocs de générer des revenus via des liens d'affiliation.

L'étude de Netcraft révèle que l'abondance de noms de domaine à bas prix, tels que ‘.sbs‘ et ‘.cloud‘, facilite l'expansion rapide des campagnes frauduleuses. Une augmentation marquée de l'utilisation de ces domaines a été observée, notamment en juillet 2023 avec environ 6 725 adresses IP hébergeant des escroqueries de produits de santé sur ‘.sbs'. Une tendance similaire a été notée pour la seconde, avec un pic d'activités frauduleuses en mai de la même année. Ces campagnes utilisent des noms de domaine générés de manière aléatoire, avec une proportion significative dédiée aux arnaques. C'est en fait plus de la moitié des enregistrements quotidiens sur qui étaient associés à de telles escroqueries. Grâce à une détection automatisée, Netcraft bloque mensuellement plus de 7 000 de ces tentatives d'arnaque.

Source : Netcraft