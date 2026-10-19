Apple Watch Series 11 : 200 € de réduction sur l’une des meilleures montres connectées, c’est une affaire

Quand on cherche à se procurer une montre connectée de qualité, on est forcément tenté de s’offrir une Apple Watch. Surtout si on a un iPhone. Mais le prix élevé de cette smartwatch est un frein certain. En tout cas, jusqu’à aujourd’hui ! En effet, vous pouvez trouver sur Amazon une Apple Watch Series 11 à moins de 400 euros. Attention, le stock va vite s’épuiser !

Apple Watch Series 11

S’il y a bien une critique qui revient très souvent quand on parle d’Apple, c’est le prix trop élevé de ses produits. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter avec les prix des composants qui augmentent et qui font grimper en bout de chaîne le prix des nouveaux iPhones, entre autres. C’est aussi le cas pour la dernière Apple Watch Series 12 qui a vu son prix augmenter sur certaines configurations, comparé à la génération précédente.

On serait alors tenté de se rabattre sur une génération précédente pour profiter de prix plus attractifs. Seul problème, les anciennes générations de produits Apple restent généralement aussi à des prix assez élevés. Alors comment faire pour vraiment économiser de l’argent ? Partir sur de l’occasion ? du reconditionné ? Trouver un modèle équivalent chez la concurrence ? Non ! La solution est beaucoup plus simple : attendre la bonne affaire.

Et votre attente se termine aujourd’hui avec l’Apple Watch Series 11 GPS + 5G 46mm qui est actuellement en promotion sur Amazon pour seulement 399,99 euros au lieu de 599 euros. C’est une vraie belle baisse de prix sur un produit encore très recherché et très qualitatif. Mais attention, à ce prix, les stocks risquent de s’épuiser rapidement !

Quelles sont les améliorations apportées par l’Apple Watch Series 11 ?

Comme d’habitude, l’Apple Watch Series 11 embarque de nombreux capteurs pour suivre vos activités sportives mais aussi votre santé. La grosse nouveauté de cette onzième génération est l’arrivée de l’analyse de la pression artérielle. Votre montre est capable de faire une analyse sur un mois pour vérifier si vous faites de l’hypertension. Vous serez alors prévenu du risque pour pouvoir consulter votre médecin au plus vite. Pour rappel, l’hypertension artérielle est la première cause d’AVC. Mais elle peut aussi créer une multitude de complications pour votre santé.

La qualité de votre sommeil est aussi primordial pour rester en bonne santé et pour passer de bonnes journées. Votre montre connectée va ainsi analyser précisément vos nuits et vous communiquer un score au réveil. Vous pourrez alors mettre en place des solutions pour faire monter ce score et voir nuit après nuit l’efficacité de votre nouvelle routine.

Pour pouvoir porter votre Apple Watch la nuit, les ingénieurs de la marque à la pomme ont nettement amélioré l’autonomie. On était à 18 heures d’utilisation sur l’Apple Watch Series 10. On passe à 24 heures sur la Series 11. C’est une belle amélioration de 33% et c’est suffisamment rare pour le souligner.

Enfin, on appréciera aussi la nouvelle protection intégrée à l’écran qui permet d’avoir deux fois plus de résistance aux rayures. Pour un produit que vous portez chaque jour au poignet, c’est une grosse amélioration.


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