Apple : vous pourrez bientôt faire réparer votre iPhone et votre iPad dans un magasin Fnac et Darty

Le groupe Fnac Darty a annoncé ce dimanche un partenaire avec Apple lui permettant de devenir réparateur agréé. Grâce à la start-up WeFix rachetée en 2018 et ses 150 points de vente, l’entreprise deviendra ainsi le premier réparateur agréé de France d’ici juin 2022, le temps que l’accord avec le géant américain entre en vigueur.

Enrique Martinez, président du groupe Fnac Darty, a annoncé que l’entreprise deviendra le premier réparateur agréé Apple de France d’ici quelques mois. « Nous avons désormais l’agrément officiel d’Apple pour la réparation et l’accès aux pièces détachées de la marque », explique ce dernier en interview pour le Jounal du Dimanche. Ainsi, il sera bientôt possible d’apporter directement son iPhone, iPad et Apple Watch directement dans un magasin Fnac et Darty pour le faire réparer.

Mais ces points de vente ne seront pas les seuls à pouvoir accueillir les utilisateurs. En effet, Fnac Darty investit depuis 2018 dans la start-up WeFix, spécialisée dans la réparation de smartphone. Forte de 150 ateliers à travers l’Hexagone, l’entreprise sera également habilitée à réparer les appareils Apple dès cette année. En outre, Enrique Martinez assure que le nombre de magasins WeFix est amené à doubler « dans les années à venir ».

Fnac Darty devient le premier réparateur agréé Apple de France

C’est en juin prochain que WeFix sera officiellement reconnu comme réparateur agréé par Apple. Dès lors, les utilisateurs auront plus facilement accès à un magasin à proximité en cas de panne de leur appareil. À noter que Fnac Dart n’a pas attendu l’aval de la firme de Cupertino pour réparer des produits high tech. Alors que le nombre d’appareils remis à neuf était de 1,7 million avant la pandémie, ce chiffre est désormais passé à plus de 2 millions.

D’ici 2 à 3 ans, celui-ci devrait même grimper à 2,5 millions, selon Enrique Martinez. Une véritable aubaine pour les utilisateurs, sachant que réparer un Mac coûte en moyenne 3 fois moins cher chez un réparateur tiers que chez Apple. En outre, le PDG du groupe en profite pour indiquer que son chiffre d’affaires est en nette hausse en 2021, en atteignant les 8 milliards d’euros, soit une augmentation de 7,4 % par rapport à l’année précédente.

Source : Le Journal du Dimanche