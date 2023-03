Apple va investir des milliards dans le cinéma pour attirer les spectateurs vers son service de streaming

Apple veut diffuser ses films dans les salles, pour mieux imposer Apple TV+ dans nos salons.

Apple est probablement très envieux du succès rencontré par Netflix aux Oscars. Le service de streaming a tout récemment remporté six distinctions, dont celui du Meilleur film étranger avec « À l’Ouest rien de nouveau » du réalisateur Edward Berger. D’une année à l’autre, le leader mondial de la SVOD s’impose sur le petit comme sur le grand écran, les récompenses prestigieuses contribuant à attirer toujours plus de nouveaux abonnés.

La firme de Cupertino aimerait, elle aussi, jouir du même succès. Elle semble avoir réalisé que le succès de son propre service, Apple TV+, passe par une plus grande présence dans les salles obscures. De proches collaborateurs de la compagnie, sous couvert d’anonymat, affirment qu’elle cherche actuellement à nouer encore plus de partenariats avec les studios de cinéma, en vue de sortir des films en salles. Hollywood se laissera sans doute convaincre par la proposition. Apple disposerait en effet d’une enveloppe annuelle avoisinant le milliard de dollars, de quoi produire quatorze « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu », chaque année, par exemple.

Apple veut que ses films soient diffusées dans des milliers de salles de cinéma

Le géant de la Silicon Valley s’est déjà associé à des réalisateurs aussi prestigieux que Martin Scorsese, dont le « Killers of the Flower Moon », avec Leonardo Di Caprio sortira en mai 2023, ou encore avec Ridley Scott, qui devrait présenter « Napoléon » avec Joaquin Phoenix dès le mois de septembre. Comme on peut le constater, la compagnie augmente clairement la mise, tant dans ses investissements financiers qu’en termes de prestige.

Il faut dire que pour nombre d’observateurs, Apple s’est montré trop timide dans ses initiatives cinématographiques. Soit la Pomme réservait ses productions à Apple TV+, soit elle ne proposait ses films que dans un nombre trop restreint de salles. Pour les sources proches du dossier, il semblerait que cette époque soit terminée. La firme va se montrer bien plus conquérante. Toujours est-il que la distribution de films n’est pas du tout la spécialité de la compagnie, d’où l’importance de convaincre les distributeurs de diffuser les films qu’elle produit.

