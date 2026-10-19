Apple prépare déjà un HomeView qui se tourne vers vous grâce à un bras articulé

À peine sorti, le HomeView d’Apple pourrait bientôt être dépassé par un nouveau modèle plus ambitieux, avec écran géant et bras articulé. Le même dont on entend parler depuis plusieurs mois maintenant.

Vous n’avez peut-être pas été impressionné par la présentation du HomeView d’Apple le 13 octobre 2026. L’enceinte connectée avec écran de la marque à la pomme croquée semble en effet étrangement en retard sur son époque. Des bordures épaisses autour de la dalle, un processeur A18, seulement 8 Go de mémoire RAM… On dirait qu’il a été conçu il y a quelques années. Et selon les informations de Mark Gurman, c’est le cas.

Apple aurait terminé de fabriquer le HomeView il y a environ 2 ans. À l’origine, la firme voulait le sortir en 2024. Mais à cause du retard pris par Siri sur les autres assistants IA du marché, les exemplaires des appareils prennent la poussière dans les entrepôts. Maintenant qu’il est là, ses limitations sont flagrantes : applications de streaming absentes, modèle à accrocher au mur livré sans système d’alimentation et de fixation, obligation de se mettre devant l’écran ou de tourner l’appareil vers soi pour lui parler… Heureusement, la relève arrive.

Un HomeView Max qui se tourne vers vous quand vous lui parlez

Conçu pour reconnaître les voix des différents habitants d’un foyer et leur offrir ainsi des résultats personnalisés, le fait qu’il faille être devant l’écran pour ce faire est presque une aberration. D’après le journaliste de Bloomberg, il faudra attendre un HomeView Max, Ultra ou 360 (aucun nom potentiel n’a filtré) pour corriger le tir. Il s’agit d’un HomeView avec écran de 9 pouces et d’un bras articulé dont on parle depuis plusieurs mois déjà.

Lorsque vous lui parlerez, il se tournera automatiquement vers vous, ce qui est bien plus intuitif pour un appareil voulant faire de la voix sa méthode d’interaction privilégiée. On imagine aussi qu’il pourra vous suivre quand vous vous déplacerez lors d’un appel FaceTime. Reste que l’arrivée de l’engin dont le nom de code est J595 n’est pas pour tout de suite. Apple envisagerait une sortie pour 2027, voire 2028.