Apple est la société la plus admirée du monde, mais qu’est-ce que ça veut dire ?

La marque Apple est la plus admirée du monde, selon un classement du magazine américain Fortune. Elle surpasse ainsi Amazon, Microsoft et toutes les autres. Mais qu’est-ce que cela signifie, exactement ?

Peut-on quantifier l’admiration ? Oui, selon le magazine américain Fortune qui dévoile son classement des sociétés les plus admirées de la planète. Pour l’année 2022, c’est Apple qui est en tête, et ce tout secteur confondu.

Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque cela fait quinze ans qu’Apple décroche la première place. La firme de Cupertino se hisse ainsi devant Amazon et Microsoft. La quatrième place revient à Pfizer tandis que Walt Disney est cinquième. A noter la septième place d’Alphabet et la neuvième de Netflix.

Sur le simple secteur de la tech, Apple a été premier de la liste douze fois sur les treize dernières années.

Apple est l’entreprise « la plus admirée du monde », et alors ?

Mais qu’est-ce que cela signifie d’être l’entreprise la plus admirée du monde, et comment le calcule-t-on ? Ce classement a été fait par Fortune avec l’aide du cabinet de conseil Korn Ferry et classe tout d’abord les sociétés selon leur chiffre d’affaires. Les 1000 sociétés américaines les plus riches sont aussi prises en compte.

Ensuite, et c’est là le point le plus important, c’est de déterminer qui admire les sociétés sélectionnées. Il n’est nulle question d’interroger le grand public ici, puisque ce sont presque 4000 responsables, directeurs, investisseurs et analystes qui font leur choix. Ils doivent ainsi établir leur propre liste des dix sociétés qu’ils admirent le plus.

Il s’agit donc d’un classement en réalité très particulier et surtout très ciblé. Dans les faits, cela signifie qu’Apple (et les autres firmes situées dans le haut du classement) a toute la confiance des investisseurs et le respect de ses concurrents.

Il faut dire que la marque a su séduire et fidéliser les consommateurs avec ses produits et cela se traduit par une santé financière insolente. Apple gagne plus d’un milliard de dollars par jour et est aujourd’hui le troisième plus grand groupe au monde.

