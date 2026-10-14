Android Auto : personnalisation, double SIM… Google prépare enfin 3 fonctionnalités très attendues

Google travaille en coulisses sur plusieurs nouveautés pour Android Auto. L’une d’elles devrait ravir les possesseurs de deux cartes SIM, tandis que Google devrait enfin achever la refonte visuelle de 2023 avec une option de personnalisation supplémentaire très demandée.

Google travaille sans cesse à perfectionner Android Auto, pour rendre l’application toujours plus incontournable – pour ne pas dire indispensable. Si Gemini a monopolisé la plupart de ses efforts (et continue de le faire), le géant de Mountain View ne s’en contente pas. Il a par exemple annoncé le mois dernier que la prise en charge des jeux vidéo sur Android Auto sortait de bêta.

Et l’entreprise ne compte manifestement pas se reposer sur ses lauriers. Des lignes de code repérées dans la version 18.0 de l’application révèlent que Google travaille actuellement sur plusieurs chantiers. Certains concernent d’ailleurs des options très attendues par les utilisateurs. Faisons le point.

Thème clair, double SIM, refonte graphique… Google est sur tous les fronts

La première fonction découverte par Android Authority est réclamée depuis des années : il s’agit de l’activation d’options de thèmes clair et sombre à l’échelle du système. Les extraits de texte font référence au nom de code interne de la refonte d’Android Auto de 2023 : Coolwalk. Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre…

De plus en plus d’utilisateurs possèdent un smartphone avec une double SIM – un usage facilité par le récent développement de l’eSIM. Pour autant, les diverses applications qui pourraient être concernées par la présence d’une double SIM ne les prennent pas nécessairement en charge – ou alors pas de manière optimisée. Google travaille par exemple à rendre le changement d’une SIM à l’autre bien plus rapide et pratique dans Messages.

Et alors qu’Android Auto n’affiche actuellement qu’une icône de réseau cellulaire dans la barre d’état, même pour les smartphones dotés d’une double SIM, nos confrères ont découvert que Google prépare la prise en charge des deux icônes.

Enfin, les lignes de code révèlent le présumé nom de code de la prochaine refonte visuelle d’Android Auto : Cielo. Pour autant, rien n’indique quand Google prévoit de déployer ces différentes nouveautés – ni si elles ont toutes vocation à l’être. Espérons que, cette fois, il ne faudra pas attendre 3 ans pour que toutes les options de personnalisation liées au futur relooking du système soient déployées…