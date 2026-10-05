Android 17 : la personnalisation de l’écran de verrouillage des Google Pixel fait sa mue, mais pour quoi faire ?

Lorsque vous souhaitez personnaliser les écrans de verrouillage et d’accueil de votre smartphone Pixel, vous vous rendez probablement dans la page dédiée au sein des Paramètres : Fonds d’écran et style. Google s’apprêterait à en revisiter l’interface. Mais véritable amélioration ou changement inutile ? Le mystère reste, pour le moment, entier.

Google Pixel 11 écran de verrouillage
Crédits : Phonandroid

Il existe plusieurs moyens de personnaliser nos smartphones. Les différents accessoires (coques de protection, bandoulière, hippers, anneau de support…) sont une possibilité. Mais la customisation n’est pas qu’externe : elle s’invite également au niveau de l’interface et notamment des écrans de verrouillage et d’accueil. Les smartphones Pixel, par exemple, accueillent une section dédiée au sein des Paramètres : Fonds d’écran et style.

L’interface vous permet de basculer entre les écrans de verrouillage et d’accueil et ainsi d’accéder aux options inhérentes à chacun des deux : Raccourcis, Horloge ou Notifications pour le premier ; Couleurs, Contraste des couleurs, Icônes, ou encore Disposition pour le second. Mais Google pourrait bien relooker cette page de personnalisation.

Lire aussi : Google n’a pas oublié les anciens Pixel, ce détail réservé au dernier modèle leur reviendrait

Google prépare une nouvelle page de personnalisation de l’écran de verrouillage pour ses Pixel

Android Authority a fouillé la section Fonds d’écran et style de la première bêta d’Android 17 QPR3. C’est là que nos confrères ont découvert cette page de customisation de l’écran de verrouillage revisitée. Elle est toujours en développement : l’interface demeure largement vide.

Elle se compose d’une fenêtre centrale – qui accueillera probablement l’image de l’écran de verrouillage –, sous laquelle se trouvent plusieurs boutons dédiés à la personnalisation :  Fonds d’écran, Couleurs, Horloge, Raccourcis (Widget) et Médias. Nos confrères n’ont trouvé aucun indice à propos de cette dernière catégorie, qui est inédite, mais on ne serait pas étonné étant donné son intitulé qu’elle concerne la lecture des médias sur l’écran de verrouillage.

Google Pixel Fonds d'écran et style refonte android 17
Interface actuelle à gauche (Phonandroid) / Interface revisitée à droite (Android Authority)

On ignore donc quand la firme de Mountain View prévoit de déployer cette interface revisitée. Elle a encore tout le loisir de totalement la remanier, voire de l’abandonner. Quoi qu’il en soit, les options présentes sur cette page réagencée étant les mêmes que celles de l’interface actuelle, une question se pose : s’agira-t-il d’une véritable amélioration ou d’une refonte purement esthétique ?

Si cette nouveauté n’a aucune valeur ajoutée, elle risque (inutilement) de perturber la mémoire musculaire des utilisateurs – ce qui pourrait amener Google à faire marche arrière et ce ne serait pas la première fois.


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