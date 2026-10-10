Android 17 : cette fonction cachée pourrait changer la vie des gamers

La première bêta d’Android 17 QPR3 réserve bien des surprises. Celle-ci cacherait des lignes indiquant que Google s’apprêterait à permettre à ses utilisateurs de détourner une manette pour une utilisation bien particulière.

De nos jours, les smartphones ne servent plus uniquement à se prendre en photo ou à envoyer des messages. En effet, de nombreux utilisateurs se tournent vers ces appareils pour jouer. Et de nombreux smartphones gaming existent. On pense par exemple au smartphone gaming de Xiaomi, le Poco F8 Ultra, ou encore au Redmi K90 Max. L’iPhone 18 Pro Max, qui, au premier abord, n’est pas censé exceller dans le domaine, met une véritable claque à son prédécesseur, l’iPhone 17 Pro Max.

Dans ce contexte, certains gamers préfèrent se passer de l’écran tactile au profit d’une manette. Et, là aussi, les joueurs ont l’embarras du choix. On pense notamment à la Razer Kishi V3 Pro, que nous avons pu tester en début d’année. Et, pour les gamers les plus chevronnés, l’option clavier-souris, si chère aux joueurs PC, est également disponible.

Toutefois, il faut choisir entre une manette et, par exemple, une souris Bluetooth. Mais les choses pourraient bientôt changer. En effet, nos confrères d’Android Authority ont fait une découverte surprenante. Ceux-ci ont remarqué plusieurs lignes de texte bien particulières dans la bêta QPR3 d’Android 17.

Android 17 : d’intrigants indices

Et, bonne nouvelle, celles-ci évoquent fortement la possibilité de contrôler un curseur de souris à l’aide d’une simple manette. On peut par exemple y lire « Use a connected gamepad to control the cursor » (« Utiliser une manette connectée pour contrôler le curseur »), ou encore « Gamepad mouse » (« Souris avec manette »).

On peut également lire : « Gamepad mouse lets you control the cursor and perform actions using a connected gamepad or joystick » (« La fonction Souris avec manette permet de contrôler le curseur et d’effectuer des actions à l’aide d’une manette de jeu ou d’un joystick connecté »). Et, comme toute bonne souris digne de ce nom, cette option permettrait ainsi de cliquer sur des icônes pour lancer ou fermer des applications.

Alors, les utilisateurs Android vont-ils bientôt pouvoir se servir de leur manette comme d’une véritable souris ? L’avenir nous le dira. En attendant, on vous propose de découvrir la manette sans fil Xbox officielle qui, pour moins de 50 €, est compatible non seulement avec Windows, mais également avec iOS et… Android.