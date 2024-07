Android 14 se prépare à transformer vos photos en œuvres d’art sur les réseaux sociaux, voici comment

Les images sur les réseaux sociaux vont bientôt gagner en qualité grâce à Android 14. Google introduit le format Ultra HDR pour des photos plus détaillées et colorées. Une nouvelle mise à jour permettra aux applications tierces de tirer parti de cette technologie.

La qualité des photos sur smartphones est un domaine qui ne cesse de s'améliorer. Les utilisateurs exigent des images toujours plus réalistes et dynamiques. La technologie HDR (High Dynamic Range) permet d’effectuer des captures avec des détails à la fois dans les zones claires et les zones sombres.

Avec Android 14, Google a introduit un nouveau format d'image appelé Ultra HDR. Ce format est déjà utilisé sur des smartphones comme les Samsung Galaxy S24 et Google Pixel 8 Pro. Il permet de capturer des photos avec une plage dynamique encore plus large, et rend les captures plus vibrantes et détaillées. Toutefois, l'adoption de ce format par les applications de caméra tierces reste limitée. Actuellement, peu d'applis peuvent l'utiliser car elles utilisent une ancienne bibliothèque qui ne supporte pas encore cette technologie.

Toutes les applications Android pourront bientôt capturer des images en Ultra HDR

La nouvelle version 1.4 de la bibliothèque CameraX de Google, vise à faciliter l'intégration de la capture d'images en Ultra HDR pour les développeurs d'applications tierces. Jusqu'à présent, les applications comme Instagram et Snapchat, qui privilégient la rapidité et la simplicité d'utilisation, n'avaient pas accès à cette technologie avancée. Avec CameraX 1.4, ces programmes pourront bientôt capturer des photos dans ce format plus si nouveau et offrir des photos plus lumineuses et détaillées.

Grâce à la mise à jour CameraX 1.4, les développeurs pourront ajouter facilement la capture d'images en Ultra HDR à leurs applications. Par exemple, les utilisateurs de Snapchat pourront prendre des photos avec des couleurs plus vives et un meilleur contraste, même dans des conditions de faible éclairage. Cela signifie que les captures partagées sur les réseaux sociaux seront de bien meilleure qualité. Cette mise à jour est actuellement en phase alpha et devrait être déployée dans les prochains mois. Elle permettra aux utilisateurs de smartphones compatibles avec Android 14 de profiter pleinement de cette avancée technologique.

