AMD : une faille critique touche des millions de processeurs, installez vite la mise à jour !

AMD a annoncé qu’une grande majorité de ses processeurs sont victimes d’une vulnérabilité de taille. En effet, cette dernière permet à n’importe quel pirate de subtiliser le mot de passe de session de sa cible, puis d’accéder à l’ensemble de ses données personnelles. La firme a d’ores et déjà déployé un patch correctif, on vous explique comment l’installer.

Les utilisateurs AMD enchaînent décidément les mauvaises nouvelles. Après la faille qui s’est attaquée à leurs cartes graphiques il y a quelques jours, c’est désormais au tour de leurs processeurs de se retrouver vulnérables. Le constructeur a annoncé hier la nouvelle sur son site officiel, et mieux vaut ne pas prendre à la légère. En effet, la vulnérabilité permet au pirate de récupérer les mots de passe de sa victime, ainsi que de télécharger des pages entières de données personnelles.

Pire encore, ce sont bien la plupart des SoC de la marque qui se retrouvent dans la liste des concernés. « Durant nos tests, nous avons réussi à récupérer plusieurs gigaoctets de pages physiques » explique Kyriakos Economou, le chercheur en cybersécurité à l’origine de la découverte. « Celles-ci peuvent être utilisées pour voler les informations d’identification d’un utilisateur disposant de privilèges administratifs et/ou être utilisés dans des attaques de type pass-the-hash pour obtenir un accès supplémentaire à l’intérieur d’un réseau ».

AMD dévoile la liste des processeurs présentant la faille de sécurité

Voici donc la liste des processeurs atteints par la faille de sécurité, dévoilée par AMD :

AMD Ryzen Mobile Processor avec Radeon Graphics — 2e génération

AMD Ryzen Threadripper – 2e génération

AMD Ryzen Threadripper – 3e génération

A-series CPU avec Radeon Graphics — 6e génération

A-Series Mobile Processor – 6e génération

FX APU avec Radeon™ R7 Graphics — 7e génération

A- Series APUs — 7e génération

A-Series Mobile Processor – 7e génération

E-Series Mobile Processor – 7e génération

A4-Series APU avec Radeon Graphics

A6 APU avec Radeon R5 Graphics

A8 APU avec Radeon R6 Graphics

A10 APU avec Radeon R6 Graphics

3000 Series Mobile Processors avec Radeon Graphics

Athlon 3000 Series Mobile Processors avec Radeon Graphics

Athlon Mobile Processors avec Radeon Graphics

Athlon X4 Processor

E1-Series APU avec Radeon Graphics

Ryzen 1000 series

Ryzen 2000 series Desktop

Ryzen 2000 series Mobile

Ryzen 3000 Series Desktop

Ryzen 3000 series Mobile Processor avec Radeon Graphics

Ryzen 3000 series Mobile

Ryzen 4000 Series Desktop Processor avec Radeon Graphics

Ryzen 5000 Series Desktop

Ryzen 5000 Series Desktop Processor avec Radeon Graphics

AMD Ryzen 5000 Series Mobile Processors avec Radeon Graphics

Ryzen Threadripper PRO Processor

Ryzen Threadripper Processor

Si vous possédez la dernière génération de processeurs pour desktop, les RX 6000, vous êtes donc épargné par la vulnérabilité. Si ce n’est pas le cas, en revanche, il y a de fortes chances que vous ayez tout intérêt à installer la dernière mise à jour. Et ce, que vous soyez sur ordinateur ou smartphone. AMD a déjà déployé un correctif depuis plusieurs semaines, sous le nom de AMD PSP driver through Windows Update (AMD PSP driver 5.17.0.0). On vous explique comment l’installer :

Rendez-vous sur ce site

Sélectionnez votre modèle de processeur et cliquez sur Submit

Téléchargez le driver en cliquant sur Download

Décompressez le fichier. zip et exécuter l’installeur

Cochez la case AMD PSP Driver et cliquez sur Install

et cliquez sur Une fois l’installation effectuée, redémarrez votre PC

À mesure qu’AMD gagne en popularité, il est probable que ce genre de faille se fasse de plus en plus fréquente. Ces deux dernières vulnérabilités en sont la preuve. On vous conseille donc de jeter un œil aux mises à jour régulières de votre processeur et carte graphique, afin de vous protéger contre toute attaque de la part d’un individu malveillant.

Source : AMD