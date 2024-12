Amazon teste les livraisons par drones chez ce voisin de la France, bientôt chez nous ?

Amazon a entamé les tests de livraisons par drones en Italie. Prime Air pourrait être lancé dans le pays dès 2025. Le Royaume-Uni devrait bientôt suivre également.

Amazon annonce depuis des années que l'avenir de la livraison passera par les drones. Jusqu'ici, l'entreprise américaine est bien loin d'avoir imposé cette méthode, les premiers résultats de Prime Air aux États-Unis ayant vite montré des limites. Mais la firme de Jeff Bezos poursuit ses efforts. Il y a un peu plus d'un an, Amazon faisait savoir que des tests de Prime Air seraient opérés au Royaume-Uni et en Italie d'ici fin 2024, la promesse est tenue.

Amazon a mené son premier test de livraison par drone en Europe (et en dehors des États-Unis) chez nos voisins transalpins ce mercredi 4 décembre 2024. Il a été réalisé dans la commune de San Salvo, dans les Abruzzes, une zone située à l'est de Rome, où se trouve une des plus grandes centrales de tri et de transit de colis Amazon en Italie. Le drone utilisé est de modèle MK-30. Capable de transporter des paquets pesant jusqu'à 2,3 kg et de résister à des pluies faibles, il a été homologué par les autorités italiennes dans le cadre des tests du service Prime Air.

Des livraisons réelles par Prime Air dès 2025 ?

Amazon a pour objectif de lancer officiellement Prime Air en Italie en 2025 si les tests sont concluants et si la société obtient les autorisations nécessaires. La livraison par drone serait notamment utilisée pour garantir une livraison de colis en moins de 60 minutes dans certains scénarios. Elle pourrait aussi se montrer utile pour livrer des zones difficiles d'accès par la route, en montagne par exemple.

Le MK-30 fonctionne en autonomie : il n'a pas besoin d'être piloté à distance par un humain pour arriver à destination et revenir à son point de départ. Le drone embarque un système de vision par ordinateur alimenté par l'intelligence artificielle, qui lui permet de voler en assurant une certaine sécurité pour les personnes, les animaux, les équipements publics ou les résidences privées.

Après l'Italie, le Royaume-Uni devrait suivre. Six projets de tests de drone ont été approuvés outre-Manche, dont l'un d'Amazon. Mais l'on ne sait pas encore quand celui-ci pourra avoir lieu. A quand la France ?

Source : SmartWorld