Alexa refuse désormais d’obéir à cet ordre pourtant basique sur certaines enceintes Echo

Les possesseurs d’une enceinte Amazon Echo de la génération précédente ont reçu un courriel inattendu. La firme américaine y annonce la suppression d’une commande vocale pourtant disponible depuis l’achat de l’appareil. Alexa ne répond plus du tout à ce type de demande.

Les enceintes connectées vieillissent mal. Leur matériel tient la distance, mais les services qui les animent évoluent sans elles, au gré des décisions du fabricant. Amazon pousse depuis des mois sa nouvelle intelligence artificielle, au point que l’assistant Alexa+ ne coûte plus rien sur les clés Fire TV américaines. Du côté des appareils plus anciens, la liste des fonctions se réduit au contraire d’année en année.

Sur le papier, les vieilles enceintes Echo ne sont pourtant pas abandonnées. Leur constructeur expliquait en janvier que 97 % des modèles vendus depuis le lancement de la gamme peuvent accueillir sa nouvelle IA. Plusieurs propriétaires ont malgré tout reçu un courriel annonçant la disparition d’une commande vocale. Aucune raison précise ne figure dans ce message. Le ton reste laconique.

Amazon désactive les commandes vocales de la prise jack sur quatre enceintes Echo

D’après Ars Technica, Amazon a désactivé les ordres vocaux liés à la prise auxiliaire sur plusieurs enceintes Echo. Dire « Alexa, joue depuis l’entrée ligne » ne produit plus aucun effet. Quatre appareils perdent cette possibilité, tous équipés d’un port jack 3,5 mm. Le fabricant a confirmé la manœuvre sans détour.

La prise elle-même continue de fonctionner. Un lecteur branché en filaire diffuse toujours son contenu sur l’enceinte, et l’application mobile permet encore de basculer entre entrée et sortie. Seul le pilotage à la voix disparaît. Rien n’empêche non plus de passer par une connexion Bluetooth classique. Quatre appareils figurent sur la liste, à savoir l’Echo Plus de 2018, les modèles standard de 2019 et 2020, puis le Studio sorti fin 2019.

Interrogé par le site, Amazon affirme que très peu de monde utilisait ces raccourcis. Elle n’a précisé ni le nombre d’utilisateurs touchés ni la raison technique du retrait. Sur Reddit, des propriétaires d’enceintes Echo ne cachent pas leur agacement. Rien ne les oblige à applaudir. Retirer une capacité d’un appareil déjà payé envoie un drôle de signal, surtout au moment où Apple prépare sa propre offensive dans la maison connectée.