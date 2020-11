Acheter la Xbox Series X : où la trouver en stock ?

Où acheter la Xbox Series X ? C'est la question que se pose la majorité des personnes souhaitant acquérir la nouvelle console de jeu de Microsoft. Alors qu'elle est officiellement disponible ce mardi 10 novembre, il est pour l'heure impossible de la trouver en stock auprès des différents marchands qui la proposent à la vente.

💰Où acheter la Xbox Series X en stock ?

Acheter une Xbox Series X depuis le jour de sa sortie s'avère être difficile. En effet, même si l'ensemble des enseignes qui la proposent, ont tous une page dédiée, la console de Microsoft est victime de son succès, ce depuis la phase de précommande. Principale concurrente de la PS5 de Sony, la Xbox Series X fait l'objet du même engouement que son antagoniste japonais et reste pour l'heure en rupture que ce soit du coté d'Amazon, Auchan, Boulanger, Cdiscount, Darty, la Fnac, ou bien encore sur Micromania.

Cela dit, nous mettons à jour ce guide d'achat lorsque la Xbox Series X est à nouveau disponible en stock. En attendant, si vous ne faites pas parti des acheteurs qui ont déjà reçu la console, nous vous invitons à lire notre test sur la Xbox Series X et à revenir régulièrement sur cette page et / ou l'ajouter à vos favoris afin de suivre et connaître sa disponibilité.

🔎Quelle fiche technique pour la Xbox Series X ?

Monstre de puissance, le CPU AMD de la Xbox Series X est 4 fois plus puissant que celui de la Xbox One X et son GPU Navi l’est deux fois plus que celui de la précédente console, assurant jusqu’à 12 TFLOPS de puissance. Coté connectique, la console est dotée d'une prise optique audio, d'un port HDMI out, de deux ports USB-A (3.2), d'un port USB-A sur la façade avant, d'un port Ethernet et d'un port d’alimentation. Voici sa fiche technique complète.

CPU AMD Ryzen Zen 2 8-core à 3,8 GHz GPU AMD Navi RDNA 2 - 12,15 Tflops - 52 CU à 1,825 GHz RAM 16 Go GDDR6 SDRAM Bande passante de la RAM - 10 Go à 560 Gb/s

- 6 Go à 336 Gb/s Stockage SSD 1 To - NVME Vitesse de transfert du SSD 2,4 Go/s - 4,8 Go/s avec compression des données Lecteur optique Blu-Ray 4K UHD Définition 8K Framerate maximum 4K en 120 FPS Service Cloud Microsoft xCloud Rétrocompatibilité Xbox One, Xbox 360 et Xbox Date de sortie 10 novembre 2020 Prix 499 €