Ces 9 applications Android cachent un dangereux malware, désinstallez-les d’urgence !

9 applications Android disponibles sur des stores alternatifs renferment un dangereux malware. Baptisé FlyTrap, ce logiciel malveillant a été conçu pour pirater le compte Facebook des utilisateurs. Le malware a déjà fait 10 000 victimes au sein de 140 pays depuis mars 2021. Voici la liste des applications à désinstaller.

Dans une enquête publiée ce 9 août 2021, Zimperium, une société spécialisée dans la sécurité informatique, met en garde les utilisateurs Android de magasins d'applications alternatifs au Play Store. Sur ces boutiques alternatives, des applications en apparence inoffensive cachent un redoutable malware : FlyTrap. Ces applications vérolées se propagent aussi sur les réseaux sociaux et via d'autres applications, qui sont quant à elles proposées sur le Google Play Store.

“Un nouveau cheval de Troie Android nommé FlyTrap a frappé au moins 140 pays depuis mars 2021 et s'est étendu à plus de 10 000 victimes”, explique Zimperium sur son site. Le maliciel est apparemment le fruit d'une bande de pirates originaires du Vietnam.

La liste des 9 applications Android infectées par le malware Flytrap

Flytrap est uniquement conçu pour pirater le plus de compte Facebook possible. Pour s'emparer du compte, le malware collecte des informations comme l'adresse mail, l'adresse IP, la position géographique du smartphone et les cookies de connexion. Avec ces informations en main, un pirate aguerri peut utiliser un compte Facebook pour propager le malware sur d'autres téléphones.

Zimperium a repéré 9 applications Android actuellement propagées sur la toile qui renferment le malware Flytrap. On vous invite évidement à les désinstaller d'urgence si celles-ci sont présentes sur votre smartphone :

Bon GG

Votez Football européen

Annonces de coupons GG

Annonces Bons GG

Bon GG

Chatfuel

Coupon Net

Coupon Net

Officiel de l’EURO 2021

Pour convaincre les usagers d'installer des applications cachant Flytrap, les pirates mettent en avant de faux codes promo Netflix ou des codes promo Google AdWords. Une fois l'application installée, celle-ci va demander à l'utilisateur de se connecter à son compte Facebook.

C'est là que les hackers mettent la main sur ce qu'ils souhaitent. “Alors que l'utilisateur se connecte à son compte officiel, le cheval de Troie FlyTrap détourne les informations de session à des fins malveillantes”, met en garde la firme. Comme toujours, on vous conseille de rester prudent lorsque vous téléchargez une application en dehors du Play Store.

Source : Zimperium