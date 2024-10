5 minutes de charge pour parcourir 300 km, c’est possible avec cette batterie de voiture électrique révolutionnaire

Une nouvelle batterie pour véhicules électriques promet de révolutionner la recharge rapide. Présentée au Mondial de l’Auto de Paris, elle pourrait offrir 300 km d'autonomie en un temps record. Une innovation qui pourrait bien changer le marché des voitures électriques dans peu de temps.

L’un des principaux freins à l’adoption massive des véhicules électriques est le temps d’attente pour les recharger. Ce problème est devenu un enjeu majeur dans la course technologique que se livrent les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles. Chaque entreprise cherche donc à réduire ce délai pour offrir aux conducteurs une utilisation plus pratique et plus rapide de leur voiture.

Alors que les géants de l’industrie, comme SAIC-GM et CATL, se concentrent encore sur l’amélioration des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) qui sont parmis les plus utilisées, avec par exemple un nouveau pack qui offre 200 km d'autonomie en seulement 5 minutes de charge, ProLogium, une entreprise taïwanaise, a franchit un nouveau cap. Lors du Salon de l’Automobile de Paris, elle a dévoilé sa nouvelle batterie à anode composite 100 % en silicone qui promet des performances nettement supérieures en termes de densité énergétique et de temps de recharge.

La batterie ProLogium promet 300 km d’autonomie après seulement cinq minutes de charge

ProLogium vient donc d'annoncer que sa nouvelle batterie offre une densité énergétique de 321 Wh/kg, un nombre bien au-dessus des standards actuels. À titre de comparaison, la batterie de 53 kWh de la Hyundai Ioniq 6 est évaluée à 153 Wh/kg, tandis que la cellule 4680 de Tesla atteint environ 232,5 Wh/kg. Grâce à cette avancée, les véhicules électriques équipés de cette batterie pourraient parcourir jusqu’à 300 km avec seulement cinq minutes de charge.

Le temps de recharge est clairement impressionnant : la batterie peut passer de 5 % à 60 % en 5 minutes, et atteindre 80 % en seulement 8,5 minutes. ProLogium assure que cette technologie est plus de 80 % plus rapide que les systèmes actuels. De plus, son design modulaire facilite la réparation et le recyclage, ce qui réduit par la même occasion les coûts globaux de possession des véhicules électriques. Enfin, l’entreprise a annoncé un partenariat avec la firme allemande FEV pour lancer la production de ces batteries dans un avenir proche.

Source : ProLogium