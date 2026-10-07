-40% sur le Honor Magic 8 Pro : excellent en photo et même puce que le Galaxy S26 Ultra pour moins de 800 €

Le Honor Magic 8 Pro est à moins de 800 € en ce moment au lieu de 1 300 €. Ce smartphone haut de gamme équipé d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’un téléobjectif de 200 MP est proposé dans sa version globale avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Honor Magic 8 Pro

Le Honor Magic 8 Pro est un smartphone haut de gamme de la même trempe que le Samsung Galaxy S26 Ultra, notamment pour ses performances et ses ambitions en photo. Son prix de départ le plaçait parmi les modèles pour lesquels il faut prévoir un budget conséquent. La dépense devient déjà plus facile à envisager à moins de 785 €.

Le smartphone est en effet affiché à 844,93 €, au lieu de 1300 € à son lancement. Le code PHD60 permet de le faire baisser encore de 60 € au panier. Le prix passe finalement à 784,93 €. Vous payez donc 514,97 € de moins que le prix de lancement français, ce qui représente environ 40 % de remise. Il s’agit du modèle avec 12 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage.

La boutique affiche par ailleurs le badge Marque+, qui garantit l’authenticité du smartphone. Ce dernier est expédié depuis la France et livré gratuitement en 3 jours au plus.

Honor Magic 8 Pro : un processeur ultra puissant et une partie photo de haut vol

Le Honor Magic 8 Pro dispose d’un capteur de 200 MP. Ce n’est pas le capteur principal, mais le téléobjectif. Celui-ci dispose d’un zoom optique 3,7x et d’une stabilisation optique pour photographier des sujets éloignés sans devoir vous déplacer. Honor l’accompagne d’un module principal et d’un ultra grand-angle de 50 MP chacun.

Le smartphone embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, que l’on retrouve notamment dans le Galaxy S26 Ultra. Il est épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L’écran OLED affiche une diagonale de 6,71 pouces. Quant à la batterie de 7 100 mAh annoncée sur cette version, elle est compatible avec une recharge filaire de 100 W et une recharge sans fil de 80 W, à condition d’utiliser les blocs adaptés. Honor ne réserve donc pas la recharge rapide au câble.


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