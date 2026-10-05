260 € de moins sur le Redmi Note 15 Pro+ 5G de 512 Go : il passe sous les 300 €

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G, le modèle le plus avancé de la gamme Note 15 est à moitié prix. La version 512 Go revient à moins de 295 € au lieu de 553 € à son lancement. Une belle offre sur ce smartphone équipé d’une batterie de 6 500 mAh.

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Les 512 Go de stockage, un processeur performant et un bel écran AMOLED pour moins de 300 €. AliExpress propose le Redmi Note 15 Pro+ 5G à un prix intéressant dans le cadre de sa campagne Local Day. Cette configuration qui dispose également de 12 Go de RAM était proposée au prix conseillé de 553 € à sa sortie. Elle est affichée à 323,59 € sur la fiche du marchand en ce moment, mais vous pouvez encore faire descendre le montant à payer en saisissant le code PHD30 au panier pour retrancher 30 € supplémentaires. Le smartphone vous revient au final à 293,59 €, ce qui représente une économie de 259,41 € par rapport au tarif de lancement.

L’offre prend fin le 7 octobre à 23 h 59, pour peu que les stocks et le code promo soient toujours disponibles. Le produit est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite.

Une grosse batterie et la charge rapide à 100 W

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G dispose d’une batterie de 6 500 mAh, compatible avec une charge rapide de 100 W. Comptez environ 45 minutes pour une charge complète avec le bon adaptateur, sachant que bloc de charge n’est pas fourni dans la boîte.

Vous retrouvez un écran AMOLED de 6,83 pouces à l’avant, avec une définition de 2 772 × 1 280 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. La dalle bénéficie par ailleurs d’une protection Gorilla Glass Victus 2.

Le smartphone est offre de bonnes performances grâce à la puce Snapdragon 7s Gen 4, épaulé par 12 Go de RAM. La partie photo repose sur un capteur principal de 200 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Les selfies quant à eux sont assurés par un module de 32 MP. Le Redmi Note 15 Pro+ dispose enfin de haut-parleurs stéréo et d’une puce NFC. La certification IP68 lui permet d’être résistant à l’eau et à la poussière.