260 € de moins sur le Redmi Note 15 Pro+ 5G de 512 Go : il passe sous les 300 €

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G, le modèle le plus avancé de la gamme Note 15 est à moitié prix. La version 512 Go revient à moins de 295 € au lieu de 553 € à son lancement. Une belle offre sur ce smartphone équipé d’une batterie de 6 500 mAh.

Redmi Note 15 Pro+

Les 512 Go de stockage, un processeur performant et un bel écran AMOLED pour moins de 300 €. AliExpress propose le Redmi Note 15 Pro+ 5G à un prix intéressant dans le cadre de sa campagne Local Day. Cette configuration qui dispose également de 12 Go de RAM était proposée au prix conseillé de 553 € à sa sortie. Elle est affichée à 323,59 € sur la fiche du marchand en ce moment, mais vous pouvez encore faire descendre le montant à payer en saisissant le code PHD30 au panier pour retrancher 30 € supplémentaires. Le smartphone vous revient au final à 293,59 €, ce qui représente une économie de 259,41 € par rapport au tarif de lancement.

L’offre prend fin le 7 octobre à 23 h 59, pour peu que les stocks et le code promo soient toujours disponibles. Le produit est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite.

Une grosse batterie et la charge rapide à 100 W

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G dispose d’une batterie de 6 500 mAh, compatible avec une charge rapide de 100 W. Comptez environ 45 minutes pour une charge complète avec le bon adaptateur, sachant que bloc de charge n’est pas fourni dans la boîte.

Vous retrouvez un écran AMOLED de 6,83 pouces à l’avant, avec une définition de 2 772 × 1 280 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. La dalle bénéficie par ailleurs d’une protection Gorilla Glass Victus 2.

Le smartphone est offre de bonnes performances grâce à la puce Snapdragon 7s Gen 4, épaulé par 12 Go de RAM. La partie photo repose sur un capteur principal de 200 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Les selfies quant à eux sont assurés par un module de 32 MP. Le Redmi Note 15 Pro+ dispose enfin de haut-parleurs stéréo et d’une puce NFC. La certification IP68 lui permet d’être résistant à l’eau et à la poussière.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Android 17 : votre Google Pixel rame depuis la mise à jour de septembre ? Vous n’êtes pas le seul, voici pourquoi

Plusieurs utilisateurs de smartphone Pixel ont remarqué des baisses de performances depuis l’installation de la mise à jour Android 17 QPR1 déployée mi-septembre. GrapheneOS apporte une explication à ce dysfonctionnement…

Windows 11 : vos jeux et logiciels plantent ? Le coupable est une mise à jour

Microsoft reconnaît que l’une de ses dernières mises à jour peut entraîner la fermeture de jeux ou logiciels dans certains cas. Pour le moment, la seule solution est de la…

Le Samsung Galaxy S27 Ultra perdrait un privilège qu’il conserve depuis des années

Samsung mène ses essais loin des regards sur le futur Galaxy S27 Ultra. Un leaker vient d’y repérer un système de refroidissement légèrement agrandi. Derrière ce petit changement se joue…

Android 17 : la personnalisation de l’écran de verrouillage des Google Pixel fait sa mue, mais pour quoi faire ?

Lorsque vous souhaitez personnaliser les écrans de verrouillage et d’accueil de votre smartphone Pixel, vous vous rendez probablement dans la page dédiée au sein des Paramètres : Fonds d’écran et style….

Nothing Ear (a) : 57% de réduction sur les écouteurs à réduction de bruit active, il va falloir faire vite !

S’il y a bien un accessoire qui est indispensable en 2026, ce sont bien des écouteurs sans fil. Et s’il y a bien une technologie qui change tout, c’est bien…

Le retrait de permis immédiat pour usage du smartphone au volant se généralise en France

C’est la fin de l’expérimentation. Désormais, utiliser son smartphone au volant est passible d’un retrait de permis immédiat sur l’ensemble du territoire. Avec des nuances. En novembre 2025, le gouvernement…

Garmin Forerunner 255 : 57% de réduction sur la smartwatch préférée des coureurs

La plupart des montres connectées proposent des fonctionnalités adaptées aux sportifs. Mais si vous faites du sport régulièrement, il est indispensable de choisir un modèle spécialement conçu pour votre pratique…

Voici le Fitbit Edge, nouveau bracelet connecté à écran de Google

Android Headlines a obtenu des images du prochain bracelet connecté de Google, le Fitbit Edge. On apprend aussi certaines de ses caractéristiques techniques et son prix estimé. Depuis le rachat…

L’écran des Google Pixel 12 perdrait des pixels, et ce n’est pas une mauvaise nouvelle

Les fuites entourant les Google Pixel commencent toujours très tôt, souvent un an avant la sortie. Celle du jour concerne les écrans des quatre Pixel 12 et de leur variante…

Avengers : Endgame redevient le film le plus rentable de l’histoire, devant Avatar

L’échange de couronne continue entre Avatar et Avengers : Endgame. Elle revient désormais à ce dernier, dont la ressortie lui permet de grappiller les millions de recettes qu’il lui manquait…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.