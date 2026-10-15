YouTube Music se met à son tour à prévenir ses utilisateurs lorsqu’un morceau a été généré par IA

Les services de streaming musicaux se mettent tour à tour à afficher une petite étiquette sur les morceaux entièrement ou partiellement générés par IA.

Il faut bien se rendre à l’évidence : il devient de plus en plus difficile de reconnaître les morceaux générés par IA de ceux composés par de véritables artistes. Il n’est désormais plus rare d’apprécier une chanson avant d’avoir la désagréable surprise d’apprendre qu’il s’agit en réalité d’une musique recrachée par un algorithme surpuissant. Aussi, les services de streaming tentent à présent d’alerter du mieux qu’ils peuvent leurs utilisateurs.

Deezer, notamment, est le plus vocable de tous sur le sujet, proposant les outils les plus avancées et les options les plus efficaces pour éviter autant que possible de tomber sur un morceau généré par IA. Après avoir longtemps promu ces derniers, Spotify s’est également mis à lutter contre leur prolifération. Aujourd’hui, c’est au tour de YouTube Music de rejoindre la danse.

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YouTube Music affiche clairement les morceaux générés par IA

Dans un récent billet de blog, le service de streaming annonce en effet le déploiement d’une nouvelle étiquette apparaissant sur les pages des morceaux. Sobrement affublé de la mention “IA”, ce petit bouton affiche un avertissement expliquant à l’utilisateur que la chanson qu’il écoute a été partiellement ou entièrement généré par intelligence artificielle. Par exemple, si un seul instrument est la création d’une IA, mais que le reste est l’œuvre de l’artiste, le morceau sera étiqueter comme « partiellement » généré par IA.

YouTube explique compter en partie sur la bonne volonté des artistes et des labels pour prévenir d’eux-mêmes la présence de l’IA dans leur processus de création. Autrement, la firme assure disposer d’outil en interne permettant de repérer les traces d’intelligence artificielle dans un morceau. Espérons que ce dernier n’entraîne pas trop d’erreurs, comme c’est parfois le cas pour les questions de copyrights sur les vidéos. Enfin, il est seulement question ici d’outils de création musical, et non “d’ajustement”. La présence d’autotune, par exemple, ne sera pas suffisante pour attribuer l’étiquette IA.