Deezer : marre des musiques générées par IA ? Vous pourrez bientôt les exclure totalement de votre expérience d’écoute

Deezer est à l’écoute de ses auditeurs, qui revendiquent davantage de transparence quant aux musiques générées par IA. Après avoir développé un outil de détection et d’identification claire de ces contenus, la plateforme s’apprête à lancer, avant la fin de l’année, une option permettant aux utilisateurs de s’en débarrasser complètement.

Deezer
Crédits : Deezer

Ce n’est désormais plus quelque chose d’inédit : les contenus IA inondent les plateformes. Les réseaux sociaux sont concernés, tout comme YouTube, mais également les applications de streaming musical. Plus de 50 % des titres reçus quotidiennement par Deezer sont générés par IA par exemple (ce qui représente environ 90 000 morceaux).

Or, une étude réalisée par IPSOS auprès de 9 000 personnes à travers le monde (Allemagne, Brésil, Canada, États-Unis, France, Japon, Pays-Bas et Royaume-Uni) révèle que 97 % des personnes interrogées n’ont pas su distinguer les productions créées par des humains de celles générées par IA.

Cela fait naître chez une grande partie des auditeurs le désir – pour ne pas dire le besoin – d’une identification explicite de la musique générée par IA. C’est ce que propose justement Deezer depuis juin 2025 – et l’entreprise est d’ailleurs, à ce jour, la seule à le faire. Mais elle veut désormais aller encore plus loin.

Adieu les musiques générées par IA sur Deezer, vous pourrez bientôt les exclure totalement

Deezer œuvre depuis longtemps à la transparence de sa plateforme en matière de contenus générés par IA et il a même été récompensée pour cela. Encore en cours de brevet, son outil de détection a permis le retrait de plus de 42 millions de titres générés par des modèles génératifs, comme Suno, Udio ou Riffusion, des recommandations algorithmiques et éditoriales entre janvier 2025 et août 2026. Ce sont également 14 millions d’albums qui ont été identifiés.

Et l’entreprise poursuit ses efforts envers ses utilisateurs puisqu’elle s’apprête à leur proposer une nouvelle option. Disponible avant la fin de l’année « dans le monde entier », elle leur permettra « d’exclure complètement les contenus générés par IA lorsqu’ils recherchent de la musique ».

Concrètement : les titres, les albums et les artistes associés à ces contenus n’apparaîtront plus dans les résultats de recherche. Cette option inédite au service du libre choix et de la transparence pourra être activée – ou désactivée – simplement grâce à un bouton dédié.


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