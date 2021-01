YggTorrent : le site pirate de téléchargement est en panne

Rien ne va plus du côté du site de téléchargement YggTorrent. Celui qui recense des dizaines de milliers de téléchargements, le plus souvent illégaux, est en panne depuis quelques heures. À moins que la panne ne soit finalement qu'une simple opération de maintenance ?



Le site YggTorrent répond aux abonnés absents depuis quelques heures. Malgré une page affichant le système de CloudFare, qui permet d'empêcher les attaques DDoS à l'égard du site, le tracker de torrent n'est pas accessible pour le moment.

Lorsque l'on tente d'accéder au site, c'est le traditionnel message “Checking your browser” qui s'affiche. Puis, plus rien. Et même quand on parvient à accéder au captcha, c'est une erreur 522 qui finit par se présenter à l'écran.

Le site YggTorrent serait en réalité en maintenance

Rappelons que YggTorrent référence des torrents qui permettent de télécharger des films, de la musique, des logiciels, etc. La grande majorité des trackers proposés sont bien évidemment totalement illégaux, mais est-il réellement nécessaire de le rappeler ? Si l'on en croit les statistiques d'Alexa Internet, YggTorrent est le 35e site web le plus visité.

En décembre dernier, YggTorrent changeait d'adresse parce que le service chargé de l'enregistrement du nom de domaine (le fameux Registrar) avait décidé de lui couper les vivres. Et si le site fait régulièrement les frais d'un blocage de la part des FAI français ou de Google, ça ne semble pas être le cas ici.

Que les utilisateurs se rassurent : même si la situation fait penser à une panne, voire à une fermeture ou un bannissement de la part des FAI, il semble que la raison soit finalement très simple : le site serait en actuellement en maintenance. C'est du moins le message que l'on peut lire sur Mamot.fr. En revanche, aucune explication n'est donnée quant à la raison de cette maintenance, et encore moins sur sa durée.

Depuis quelque temps, YggTorrent connaît de sérieux ralentissements. Ils sont de plus en plus nombreux les utilisateurs qui se plaignent en effet régulièrement sur les forums spécialisés de la lenteur d'accès au site. Il faut peut-être chercher de ce côté pour découvrir la raison de cette maintenance, donc.