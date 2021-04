Xiaomi Redmi Note 10 et 10 Pro pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

Envie d'acheter le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 ou le Note 10 Pro au prix le plus bas ? Ici, nous avons regroupé les meilleures offres afin que vous puissiez vous procurer l'un de ces 2 smartphones au meilleur prix.

💰XIAOMI REDMI NOTE 10 ET NOTE 10 PRO : Où LES ACHETER AU PRIX LE MOINS CHER ?

Le Xiaomi Redmi Note 10 est vendu au prix de 199 € dans sa variante avec 128 Go de stockage (179 € en 64 Go). Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est quant à lui proposé 100 euros plus cher à 299 €. Les deux smartphones sont pour disponibles sur les enseignes telles qu'Amazon, Boulanger, Darty et Fnac.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 SUR RUE DU COMMERCE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO SUR LA FNAC

Pour son achat chez la Fnac, l'enseigne propose une opération spéciale. Vous avez droit à 1 mois BrutX offert, puis 4€99 par mois. L'offre est sans engagement valable pour tout achat d’un produit éligible supérieur à 15€ : Son (hors MP3, IPOD), TV connectée, smartphone, ordinateur PC ou Mac, tablette tactile (y compris iPad), montre connectée, casque, enceinte, chaine Hi-Fi, platine vinyle, amplificateur, gaming (hors occasions, dématérialisés et produits dérivés). Offre sans engagement valable pendant 3 mois à compter de l’envoi de l’email et donne accès au service BrutX gratuitement pendant 1 mois.

🤔QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LE REDMI NOTE 10 ET NOTE 10 PRO ?

Le Redmi Note 10 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet d’avoir une plus grande fluidité à l’écran pour un confort visuel optimal. À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, modeste mais suffisant, ainsi qu’une batterie de 5020 mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide de 33 Watts.

On note également 6 ou 8 Go de RAM ainsi qu’une capacité allant de 64 à 128 Go selon les modèles. Le capteur photo rappelle un peu celui du Mi 11 et propose des choses intéressantes sur le papier. Il abrite un capteur principal de 108 mégapixels qui promet un mode nuit très performant ainsi que des fonctionnalités intéressantes comme le time-laps ou la pose longue. Que du très classique, mais toujours appréciable.

Concernant le Redmi Note 10, il se veut logiquement un cran en dessous puisque moins cher de 100 euros. Le smartphone embarque un écran AMOLED de 6,43 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Comme le Pro, il est disponible en trois coloris et dispose d’un capteur d’empreintes sur le côté. Concernant la photo, on retrouve des modules avec quatre capteurs : un grand angle de 8 mégapixels, un macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels et surtout un capteur principal de 48 mégapixels.

Xiaomi Redmi Note 10 Défiez vos limites avec le 48MP. Un capteur avec beaucoup de pixels signifie des photos plus détaillées... Meilleurs prix 198.90 € Voir Amazon

199.00 € Voir Boulanger

199.00 € Voir Darty

199.00 € Voir Fnac

199.90 € Voir Cdiscount Ces prix ont été actualisés le 12/04/2021 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.