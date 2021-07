Xiaomi présente le Mi 2K Gaming Monitor, un écran PC 27″ QHD à moins de 500 euros

Xiaomi a officialisé plusieurs produits de son écosystème si varié. Une paire d’écouteurs. Une friteuse. Un routeur WiFi 6. Une trottinette électrique. Ainsi qu’un moniteur de PC pour le jeu. Il s’appelle Mi 2K Gaming Monitor. Il s’appuie sur une fiche technique très correcte. Et son prix est inférieur à 500 euros. Présentation.

Xiaomi a étoffé aujourd’hui son catalogue de produits connexes à son cœur de catalogue, la téléphonie mobile. Dans un article précédent, nous vous avons présenté la Mi Electric Scooter 3, proposée sous la barre des 500 euros et dont la principale caractéristique est d’embarquer un moteur assez puissant pour gravir des côtes à 16°. Le cinquième produit proposé par Xiaomi aujourd’hui est le Mi 2K Gaming Monitor, un écran de PC qui s’adresse aux gamers, mais pas uniquement.

Mi 2K Gaming Monitor : écran 27 pouces QHD compatible 165 Hz

Le Mi 2K Gaming Monitor est un écran de PC aux caractéristiques intéressantes pour le jeu vidéo. Son écran affiche un taux de rafraichissement de 165 Hz, l’un des taux de référence actuellement sur le marché. Bien évidemment, ce taux est adaptatif. Il varie en fonction de l’équipement qui lui est attaché ou au contenu qu’il affiche. Ainsi, le moniteur évite ce désagréable effet de scintillement que l’on rencontre quand deux appareils ne sont pas parfaitement synchronisés.

Autre caractéristique gaming, le Mi 2K Gaming Monitor offre un taux de réponse de 1 milliseconde quand le taux de rafraichissement est à 165 Hz et 2 ms quand il est à 144 Hz. Enfin, l’angle de vision est de 178°, ce qui est plutôt bon. Notez que le Mi 2K Gaming Monitor s’appuie sur une dalle IPS de 27 pouces dont la définition est 2K très précisément : 2560 pixels en largeur et 1440 pixels en hauteur.

Le Mi 2K Gaming Monitor s’adresse donc aux gamers, mais pas uniquement. Il veut également toucher les professionnels de l’image. Pour cela il a plusieurs arguments. L’écran peut afficher 16,7 millions de couleurs. Il couvre 100 % de l’échantillon sRGB et 95 % de l’échantillon DCI-P3. Il est compatible HDR. Plus précisément, il prend en charge la technologie VESA DisplayHDR 400. Enfin, il est certifié TÜV Rheinland.

Un prix annoncé inférieur à 500 euros pour le Mi 2K Gaming Monitor

Le reste de la fiche technique comprend un taux de contraste de 1000 :1 (ce qui est correct, mais pas exceptionnel) et une luminosité de 400 cd/m2 (ce qui est plutôt dans la bonne moyenne). À l’arrière, vous retrouvez un port HDMI 2.0, un port Display Port, un port USB 3.0, une sortie audio et un port USB pour y brancher une clé et afficher des photos ou de petites vidéos. Son prix public conseillé annoncé par Xiaomi est de 499 euros. Mais, comme toujours avec la marque chinoise, un léger décalage tarifaire pourrait s’appliquer en France. A ce prix, il sera bien moins cher que le Huawei MateView, également compatible 165 Hz, mais pouvant afficher de la 4K.