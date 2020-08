Word peut maintenant retranscrire des fichiers audio en un clic

Le logiciel Word de Microsoft est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter la vie de ceux qui utilisent des fichiers audio dans leurs travaux. Il est en effet possible de retranscrire directement de l’audio à l’écrit en appuyant sur un simple bouton. Pratique pour les étudiants ou les journalistes.

Microsoft Word ajoute une nouvelle fonctionnalité aujourd’hui dans sa version Web qui devrait bientôt arriver dans sa version desktop : la possibilité de retranscrire des fichiers audio directement en texte via un simple clic.

Word propose déjà une option dictée. Pour l’activer, il suffit d’aller dans l’onglet accueil, puis de sélectionner le micro en haut à droite. Si vous avez un micro, chaque parole sera retranscrite en texte. S’il y a encore quelques erreurs, la chose fonctionne plutôt bien. Désormais, ce sont des fichiers audios qui pourront être retranscrits de la même manière.

Imaginons que vous ayez un fichier audio que vous devez transformer en texte. On pense notamment aux journalistes devant coucher sur papier une longue interview enregistrée sur un dictaphone ou encore ceux qui prennent des notes orales. L’icône dictée de Word propose désormais de le faire simplement en sélectionnant l’option « retranscrire ». Ainsi, les fichiers de 200 Mo maximum en MP3, WAV, M4A ou encore MP4 seront analysés et écrits tels quels. Plus besoin de noter à la main et de faire des allers-retours dans le fichier pendant des heures.

Différencier les interlocuteurs

Plus encore, l’IA de Microsoft sera capable d’identifier plusieurs interlocuteurs et de les signaler dans le texte. De même, les phrases seront isolées et des indicateurs de temps seront indiqués afin de vous y retrouver facilement.

Cette option est intéressante et est déjà disponible sur Word version navigateur. Pour la version desktop Android et iOS, il faudra attendre quelques mois. Précision qui a son importance : cette fonctionnalité n’est pour le moment disponible qu’en anglais. Pour retranscrire des dialogues dans la langue de Molière, il faudra patienter. Notons toutefois que l’icône (grisée) est déjà présente dans la version francophone du logiciel.

Une nouvelle fonctionnalité intéressante qui devrait aider les étudiants, les journalistes, mais également d’autres métiers nécessitant d’enregistrer des conversations ou des réunions. Et vous, cette fonctionnalité pourrait-elle vous aider dans votre quotidien ? Avez-vous hâte de l’essayer ? Utilisez-vous déjà la fonction Dictée de Word ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !