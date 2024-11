Windows 11 vous prépare à un futur sans mots de passe dans cette nouvelle mise à jour

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour de Windows 11. Au menu : des outils pour mieux gérer vos fichiers entre appareils, des avancées vers un monde sans mots de passe, et des correctifs pour améliorer la stabilité du système.

Windows 11 continue d’évoluer avec des mises à jour régulières visant à enrichir ses fonctionnalités et corriger les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Ces améliorations sont d’abord testées sur le canal bêta du programme Windows Insider avant d’être déployées à grande échelle. La dernière build, estampillée 22635.4515 et disponible via la mise à jour KB5046756, introduit des nouveautés pratiques et des optimisations pour renforcer la fluidité et la sécurité du système.

Cette mise à jour propose notamment une meilleure intégration de OneDrive. Désormais, vous pouvez reprendre en un clic un fichier Word, Excel, PowerPoint, OneNote ou PDF récemment modifié sur votre téléphone et le rouvrir directement sur votre PC. Cette fonction nécessite un compte Microsoft personnel (les comptes professionnels ne sont pas pris en charge) et impose d’agir dans un délai de cinq minutes après avoir déverrouillé l’ordinateur. Une notification apparaîtra pour vous permettre de continuer là où vous vous êtes arrêté.

Windows 11 accélère son passage à un futur sans mots de passe

Microsoft poursuit son engagement pour éliminer les mots de passe, jugés peu sûrs et contraignants. Avec cette mise à jour, Windows 11 prend en charge des plugins tiers via les API WebAuthn. Ces outils permettent d’utiliser des clés d’accès sécurisées en complément de Windows Hello. Les utilisateurs pourront bientôt choisir des fournisseurs tiers pour gérer ces passkeys qui offrent davantage de flexibilité et de sécurité. Les développeurs sont invités à intégrer ces outils dans leurs solutions pour accélérer l’adoption de cette méthode de connexion.

En plus de ces nouveautés, la mise à jour améliore l’usage quotidien. Le menu Démarrer permet maintenant de partager des fichiers locaux d’un simple clic droit dans la section Recommandé. L’Explorateur de fichiers profite de meilleures performances pour la gestion des fichiers cloud, de correctifs pour éviter les plantages et d’une résolution des bugs liés à la barre d’adresse. Ces améliorations sont accessibles dès maintenant pour les utilisateurs inscrits au canal bêta du programme Windows Insider. Pour installer cette build, rendez-vous dans Paramètres > Windows Update pour rechercher et appliquer la mise à jour KB5046756.