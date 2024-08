Windows 11 : cette nouvelle mise à jour va rendre votre écran de verrouillage encore plus utile

Microsoft semble avoir trouvé une nouvelle mission pour Windows 11 : rendre l'écran de verrouillage plus fonctionnel que jamais. Le géant de la technologie vient de dévoiler une mise à jour bêta qui promet de transformer cet espace souvent négligé en un véritable centre de contrôle.

Dans la dernière version bêta de Windows 11, Microsoft a ajouté des contrôles multimédias directement sur l'écran de verrouillage. Fini le temps où il fallait déverrouiller son ordinateur pour simplement mettre en pause sa musique ou passer à la piste suivante. Désormais, Windows 11 détecte automatiquement la lecture de médias et affiche un lecteur simplifié sur l'écran de verrouillage. Les utilisateurs peuvent ainsi contrôler leur musique ou leurs podcasts d'un simple geste, sans avoir à interrompre leur travail ou leur concentration.

Mais ce n'est pas tout. Cette mise à jour apporte également une amélioration subtile mais bienvenue dans la gestion des notifications. Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de désactiver les suggestions de désactivation de notifications pour certaines applications. Une option qui peut sembler anodine, mais qui offre un contrôle plus fin sur l'expérience utilisateur.

Quelles nouveautés dans la dernière bêta de Windows 11 ?

Du côté de l'interface, Microsoft a revu le design de la page des paramètres d'optimisation de la livraison. Cette mise à jour visuelle s'inscrit dans la volonté de Microsoft d'harmoniser l'ensemble de l'interface de Windows 11 selon ses nouveaux principes de design.

Cependant, comme toute version bêta, celle-ci n'est pas exempte de bugs. Certains utilisateurs ont signalé des crashs de l'explorateur de fichiers lors de l'interaction avec des fichiers d'archives. Un problème que Microsoft a reconnu et sur lequel ses équipes travaillent activement.

Pour les plus curieux qui souhaiteraient tester ces nouvelles fonctionnalités, il suffit de s'inscrire au programme Windows Insider. Attention toutefois, il est toujours recommandé d'installer ces versions bêta sur une machine secondaire pour éviter tout désagrément sur votre ordinateur principal.

Ces changements devraient à terme rendre Windows 11 toujours plus intuitif et fonctionnel. En transformant l'écran de verrouillage en un véritable hub d'informations et de contrôles, Microsoft répond à une demande croissante des utilisateurs pour plus de praticité et d'efficacité. L’écran de verrouillage de Windows 11 est en passe de devenir bien plus qu'un simple affichage de l'heure et de la date.