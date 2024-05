Windows 11 : cette mise à jour retirera une fonctionnalité audio sur vos PC

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, vous allez bientôt perdre l’une des fonctionnalités de l’OS de Microsoft après une mise à jour. Voici ce qu’il faut savoir.

Lorsque la grande mise à jour Windows 11 24H2 arrivera dans le courant de l'année, un codec audio familier sera sensiblement absent. Microsoft a en effet révélé qu'elle abandonnait la prise en charge du codec AC-3, mieux connu sous le nom de Dolby Digital, dans la prochaine version de son système d'exploitation.

Dans un nouveau document d'assistance, Microsoft déclare : « À partir de Windows 11, version 24H2, le codec AC-3 n'est plus inclus dans Windows ». Le codec AC-3 prend en charge la lecture du son multicanal et surround Dolby Digital.

Microsoft retire un codec audio de Windows 11

Bien que cela puisse sembler inquiétant pour les amateurs de médias, Microsoft indique qu'il existe une solution de contournement potentielle. « Toutefois, de nombreux fabricants d'appareils préinstallent un codec AC-3. Dans ce cas, vous pourrez toujours lire les fichiers encodés avec le codec audio AC-3. »

Ainsi, les utilisateurs de nouveaux PC livrés avec Windows 11 24H2 préinstallé peuvent encore bénéficier de la prise en charge du Dolby Digital, en fonction des codecs multimédias fournis par le fabricant. Mais pour ceux qui mettent à jour leur ordinateur à partir d'anciennes versions de Windows, la lecture de l'AC-3 pourrait devenir un problème sans une solution tierce.

Les raisons pour lesquelles Microsoft a supprimé le codec AC-3 ne sont pas claires. La page d'assistance de l'entreprise ne fournit aucune explication sur cette décision. On ne sait pas non plus ce qu'il adviendra des utilisateurs qui passent à la version 24H2 et dont le son Dolby Digital fonctionnait dans les versions antérieures de Windows.

Heureusement, il existe des options alternatives pour lire les fichiers encodés AC-3 sur Windows 11 24H2 pour ceux qui en ont besoin. De nombreux lecteurs multimédias populaires tels que VLC prennent déjà en charge le décodage de l'audio Dolby Digital. L'installation de l'une d'entre elles devrait donc permettre de lire des contenus AC-3 même sans le codec intégré de Windows.

La décision de Microsoft illustre ses priorités changeantes et ses tentatives de modernisation. Le codec AC-3 est apparu pour la première fois en 1992, mais il a été largement supplanté par de nouveaux formats audio au fil des décennies. Bien qu'il soit encore utilisé pour certains contenus anciens, il n'est plus le codec par défaut pour la vidéo et l'audio HD comme il l'était autrefois. Certains utilisateurs ne verront donc pas la différence une fois le codec supprimé.