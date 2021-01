Windows 10 : le monde sombre promet d’être grandement amélioré

Windows 10 va recevoir une mise à jour d’ampleur en 2021, apportant une refonte totale du design. Le mode sombre, déjà présent sur l’OS, devrait aussi bénéficier d’un ravalement de façade, offrant des menus moins contrastés. Cette mise à jour « Sun Valley » serait, en toute logique, totalement gratuite.

Windows 10 va bénéficier d’une refonte globale de son interface cette année. Si la navigation et le fonctionnement du système d’exploitation ne devraient pas trop changer, le design devrait lui avoir le droit à un gros lifting. Le mode sombre est également concerné.

Ce mode sombre existe déjà dans l’OS et peut être activé via les paramètres. Néanmoins, il présente plusieurs soucis. Tout d’abord, il n’est pas unifié. Mettre le mode sombre sur la barre des tâches ne l’applique pas dans l’exploration de fichiers ou les applications, et inversement. L’idée serait donc de l’unifier pour plus de cohérence. De plus, il est loin d’être optimal, puisqu’il adopte des contrastes très élevés : le texte d’un blanc éclatant venant se poser sur un noir profond. Peu idéal pour la lecture.

Une mise à jour prévu pour 2021

Selon Windows Latest, Microsoft travaillerait pour améliorer ce mode sombre. Les contrastes seront retravaillés et les menus compatibles étendus. Il serait donc plus agréable à utiliser et se rapprochait des réussites sur ce segment, comme celui d'Android.

Plus que le mode sombre, la mise à jour qui adopte aujourd’hui le nom de « Sun Valley » sera une refonte totale de l’interface. Le but est d’éliminer les derniers restes de Metro, l’interface introduite en 2012 avec Windows 8, abandonnée depuis mais dont on retrouve encore les traces çà et là. Le menu démarrer sera repensé, tout comme les fenêtres déroulantes. Par exemple, elles abandonneraient les coins anguleux pour un aspect plus arrondi, comme sur Mac OS. De même, la navigation promet d’être simplifiée entre les différents menus.

Cette nouvelle interface devrait débarquer dans le courant de l’année 2021. Windows Latest évoque une première version qui serait déployée dans la mise à jour de printemps de Windows 10, puis d’une version définitive au second semestre, sans doute avec la mise à jour d’octobre. Comme les précédentes, elle serait totalement gratuite.

