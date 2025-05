Windows 10 : la dernière mise à jour fait planter les PC, voici comment installer le correctif d’urgence

Microsoft vient de déployer en toute urgence un correctif pour les problèmes occasionnés par la dernière mise à jour de Windows 10. L'application du patch est un peu particulière, on vous explique.

Il était une fois Windows

Nous sommes à quelques mois de la fin du support de Windows 10, après 10 ans de bons et loyaux services. Mais n'allez pas croire que le système d'exploitation est déjà à l'abandon. Microsoft déploie régulièrement des mises à jour et Windows 10 a droit à son “Patch Tuesday” mensuel, comme Windows 11. Malheureusement celui de mai 2025, numérotée KB5058379, est une catastrophe pour de nombreux utilisateurs et ignorer le problème n'est pas la bonne solution cette fois-ci.

Il suffit de se rendre sur le réseau social communautaire Reddit, entre autres, pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Écran bleu de la mort, redémarrage en boucle, blocage sur l'écran de récupération BitLocker… C'est bien simple : la plupart des ordinateurs touchés sont inutilisables. Tout le monde n'est pas concerné cela dit. Visiblement, la mise à jour est incompatible avec la technologie Intel Trusted Execution (TXT), une fonction de sécurité présente sur les processeurs Intel vPro de 10e génération ou plus.

Comment installer le correctif déployé en urgence sur Windows 10 pour mettre fin au plantage

Face aux nombreux retours, Microsoft a mis en place un correctif. Cependant vous ne le verrez pas si vous vous rendez dans les Paramètres de votre PC pour vérifier la disponibilité d'une mise jour. Elle n'est pour l'instant accessible que sur le catalogue Microsoft Update. Ce lien atterrit directement sur le correctif, numéroté KB5061768. Cliquez sur le bouton Télécharger en face de votre version de Windows 10 et, une fois le fichier sur le PC, double-cliquez dessus pour lancer l'installation.

Si votre machine est totalement bloquée, vous devrez d'abord désactiver le fonction Intel TXT afin d'accéder au bureau et pouvoir installer le patch. Cela se passe dans le BIOS :