Vous allez devoir passer à Windows 11 23H2 que vous le vouliez ou non, voici quand

Microsoft ne laisse plus le choix aux utilisateurs de Windows 11. Si vous tournez encore sous la version 21H2 ou 22H2 du système, vous serez forcé de faire la mise à jour vers la 23H2 bientôt.

Bientôt un an que la mise à jour 23H3 pour Windows 11 est sortie. Et pourtant, de nombreuses personnes ont choisi de rester sur les précédentes, 21H2 ou 22H2. Soit par commodité, soit parce qu'elles n'ont pas eu le choix s'il s'agit d'un ordinateur d'entreprise par exemple. Mais à mesure que le temps passe, Microsoft délaisse ces anciennes versions pour se concentrer sur les plus récentes, avant de finalement les abandonner complètement.

C'est pourquoi il est fréquent d'apprendre la fin du support de telle ou telle itération de Windows 11. Et plutôt que de laisser des PC plus vulnérables car ne bénéficiant pas des derniers correctifs de sécurité, la firme préfère forcer la main aux réticents. Si vous êtes encore sous Windows 11 21H2 ou 22H2, cela va arriver très bientôt et Microsoft précise quand.

Microsoft va forcer la mise à jour vers Windows 11 23H2 dans peu de temps

“Le 8 octobre 2024, Windows 11, version 21H2 (éditions Enterprise, Education et IoT Enterprise) et Windows 11, version 22H2 (éditions Home et Pro) ne seront plus supportées. La prochaine mise à jour de sécurité d'octobre 2024, qui sera publiée le 8 octobre 2024, sera la dernière mise à jour disponible pour ces éditions“, peut-on lire.

Dans les faits, “Windows Update lancera automatiquement une mise à jour des fonctionnalités [la 23H3, ndlr] pour les appareils Windows 11 Famille et Pro qui ne sont pas gérés par les services informatiques [d'une entreprise] lorsque ceux-ci approchent de la fin [du support des versions 21H2 et 22H2]”.

Au moment de publier cet article, il reste donc un peu moins d'un mois avant que Microsoft impose le passage à Windows 11 23H2. La bonne nouvelle, c'est que votre PC est forcément compatible puisque les prérequis sont les mêmes que pour les versions précédentes du système. Ne comptez pas enchaîner sur Windows 11 24H2 quoi qu'il arrive en revanche. En fonction du processeur qui équipe votre machine, vous pourriez bien devoir faire une croix dessus.