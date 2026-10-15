Votre VPN refusait de se connecter sous Windows 11 ? Microsoft vient de corriger le tir

Les mises à jour de sécurité de septembre ont semé plusieurs pannes sur les PC équipés de Windows 11. Parmi elles, les connexions VPN automatiques ont particulièrement pénalisé les entreprises. Microsoft vient de livrer le correctif attendu depuis trois semaines.

Chaque mois, Microsoft pousse un correctif de sécurité sur des centaines de millions de PC. Ce rythme impose un équilibre délicat entre réactivité et stabilité. Déployée il y a deux semaines, la version 26H2 a apporté la plus grosse salve de changements de l’année. Des ratés accompagnent régulièrement ces livraisons massives. Parfois, quelques lignes de code suffisent à paralyser une fonction essentielle en entreprise. Septembre n’a pas échappé à la règle.

Du côté des entreprises, les correctifs du mois dernier ont provoqué une série de dysfonctionnements sur les PC Windows 11. La panne a frappé le Bureau à distance, l’audio USB, l’ouverture de session avec un compte de domaine et l’Historique des fichiers. Microsoft traîne parfois avant de documenter ces incidents. Le bug de curseur introduit en août avait déjà attendu plusieurs jours avant d’être officiellement reconnu. Figuraient aussi sur cette liste les connexions VPN automatiques, pourtant indispensables au travail hors des locaux.

La mise à jour d’octobre de Windows 11 débloque enfin les connexions VPN

Le Patch Tuesday du 13 octobre règle enfin le problème. D’après la page de support de Microsoft, la mise à jour KB5127648 débloque les connexions VPN qui restaient figées sur la mention Connecting, autrement dit « connexion en cours », sur Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2. Un second correctif, le KB5127646, couvre les autres éditions. Le problème survenait quand la connexion basculait toute seule d’un protocole de sécurité à un autre après un premier échec. Windows affichait alors un message d’erreur signalant que le port était déjà occupé. Des administrateurs rapportaient des sessions bloquées pendant de longues minutes.

Jusqu’ici, les administrateurs devaient imposer un seul mode de connexion sécurisée dans le profil VPN de l’entreprise, choisi selon le matériel en place. Ce contournement devient inutile une fois le correctif installé. Les profils modifiés en urgence le mois dernier peuvent donc revenir à leur réglage d’origine. Pour les particuliers, la mise à jour arrive toute seule par Windows Update. Les entreprises restées sur la version précédente ont tout intérêt à basculer rapidement.