Votre trajet pourrait bientôt compter comme du temps de travail grâce à cette option d’Android Auto

Google prépare une refonte en profondeur d’Android Auto, dévoilée petit à petit au fil des mises à jour. La dernière version de l’application cache une tuile inédite réservée au profil professionnel. Les applications du bureau pourraient donc s’inviter sur l’écran de la voiture.

android auto essentiel
Crédits : Adobe Stock

Au volant, l’écran central est devenu le poste de commande de la voiture. Depuis des années, Google y pousse ses outils, de la navigation à la musique, désormais jusqu’à l’assistant Gemini. Présentée au printemps, la prochaine refonte de l’interface promet des éléments en 3D, un nouveau logo et des Paramètres rapides repris d’Android. Une option baptisée Widgets Auto permettrait même d’ajouter des raccourcis directement sur le tableau de bord. Aucune date de déploiement n’a filtré. Chaque mise à jour laisse pourtant entrevoir un morceau du chantier.

Dans cette série de nouveautés, une fonction concerne surtout les salariés. Android Auto préparerait la prise en charge du profil professionnel, celui que les entreprises installent sur les smartphones pour séparer les comptes. Côté réunions, Google Meet s’apprête déjà à proposer ses appels en audio depuis l’habitacle. L’écran de la voiture reste toutefois inutilisable pour modifier quoi que ce soit pendant la discussion. Jusqu’ici, le compte du bureau se limitait à de rares usages.

android auto travail
Source : Android Authority

Android Auto afficherait une tuile dédiée pour activer les applications professionnelles au volant

Repérée par Android Authority dans la version 18.0.664204 d’Android Auto, la tuile apparaît dans les Paramètres rapides sous le nom Work Mode (mode travail). Une fois activée, elle lancerait des instances distinctes des applications professionnelles, indépendantes des versions personnelles. Sur le côté de l’écran, une icône Travail en surbrillance signalerait le mode en cours. L’application enverrait alors les notifications des deux profils en même temps. Google n’a pas documenté ce comportement, calqué sur celui du téléphone.

Pour l’instant, la tuile ne répond pas, le site ayant seulement réussi à la faire apparaître. D’autres éléments du même code évoquent un affichage de la double SIM et une série d’icônes inédites pour le mode sombre ou l’économiseur de batterie. Rien n’est confirmé par Google, et une fonction aperçue dans un teardown peut très bien ne jamais sortir. L’idée divise déjà. Recevoir ses messages du bureau pendant le trajet du matin séduira les uns, quand les autres préféreront garder la voiture comme dernier sas avant la journée.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La fin des zones blanches en France ? Orange va lancer son service satellite à la Starlink

Orange s’allie à trois autres géants de l’industrie télécom européenne pour mettre en place un réseau satellitaire sur le vieux continent. Une menace pour Starlink ? Les opérateurs télécom européens…

Devenez chasseurs de trous noirs : ces milliers de bénévoles ont aidé à trouver les géants « manquants » de la galaxie… depuis chez eux

« Nous avons besoin de toute l’aide possible » : une équipe d’astronomes a lancé un projet collaboratif. Baptisé Black Hole Hunters, il consiste à trouver les trous noirs « manquants…

Amazon fait chuter le prix du SSD Samsung 990 EVO Plus : 1 To de stockage et de belles performances pour votre PC

Le SSD Samsung 990 EVO Plus de 1 To est à un bon prix sur Amazon. Vous pouvez vous l’offrir à 153,99 €, soit environ 17 % de moins que…

Votre serveur Plex pourrait miner de la cryptomonnaie à votre insu si vous avez zappé cette mise à jour

Un serveur multimédia allumé jour et nuit à la maison fait une cible idéale pour les pirates. Quatre failles de Plex Media Server permettent justement d’en prendre le contrôle à…

2026 sera (sûrement) l’année du premier film de Noël réalisé par IA

La magie de Noël, c’est apparemment quelque chose que l’on peut générer par intelligence artificielle d’après Tom Walsh. L’entrepreneur, à la tête TW3 Entertainment, chercher désormais un distributeur pour son…

Le film Star Wars de Taika Waititi n’aura pas lieu, mais…

En pleine promotion pour son nouveau film, le réalisateur Taika Waititi a coupé court aux derniers espoirs des fans qui souhaitaient le voir réalisé un nouvel opus de Star Wars….

Samsung pourrait sortir son Galaxy S27 beaucoup plus tôt que prévu

Samsung aurait déjà presque fini la phase de pré-production de son futur flagship. Résultat, le Galaxy S27 pourrait être dévoilé plus tôt qu’à l’accoutumée, dès le début de l’année 2027….

Ce conducteur chinois a trouvé l’astuce parfaite pour se débarrasser d’un sabot de stationnement

Depuis quelques jours, une vidéo tournée dans une rue de Lianyungang circule sur les réseaux chinois. Le BYD Fang Cheng Bao Bao 8 y serait filmé en train de quitter…

Yahoo : si vous ne voulez pas de publicités ciblées, il va falloir payer

Yahoo prévient que l’utilisation de ses services Mail, Actualités ou encore Finance sans ciblage publicitaire passera par un abonnement payant. Une date d’entrée en vigueur est déjà fixée. Vous faites…

Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Si vous comptez vous abonner à la plateforme Disney+ pour voir ou revoir les aventures des héros issus de l’univers Marvel, vous devez d’abord vous poser ces 2 questions :…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.