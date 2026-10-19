Votre trajet pourrait bientôt compter comme du temps de travail grâce à cette option d’Android Auto

Google prépare une refonte en profondeur d’Android Auto, dévoilée petit à petit au fil des mises à jour. La dernière version de l’application cache une tuile inédite réservée au profil professionnel. Les applications du bureau pourraient donc s’inviter sur l’écran de la voiture.

Au volant, l’écran central est devenu le poste de commande de la voiture. Depuis des années, Google y pousse ses outils, de la navigation à la musique, désormais jusqu’à l’assistant Gemini. Présentée au printemps, la prochaine refonte de l’interface promet des éléments en 3D, un nouveau logo et des Paramètres rapides repris d’Android. Une option baptisée Widgets Auto permettrait même d’ajouter des raccourcis directement sur le tableau de bord. Aucune date de déploiement n’a filtré. Chaque mise à jour laisse pourtant entrevoir un morceau du chantier.

Dans cette série de nouveautés, une fonction concerne surtout les salariés. Android Auto préparerait la prise en charge du profil professionnel, celui que les entreprises installent sur les smartphones pour séparer les comptes. Côté réunions, Google Meet s’apprête déjà à proposer ses appels en audio depuis l’habitacle. L’écran de la voiture reste toutefois inutilisable pour modifier quoi que ce soit pendant la discussion. Jusqu’ici, le compte du bureau se limitait à de rares usages.

Android Auto afficherait une tuile dédiée pour activer les applications professionnelles au volant

Repérée par Android Authority dans la version 18.0.664204 d’Android Auto, la tuile apparaît dans les Paramètres rapides sous le nom Work Mode (mode travail). Une fois activée, elle lancerait des instances distinctes des applications professionnelles, indépendantes des versions personnelles. Sur le côté de l’écran, une icône Travail en surbrillance signalerait le mode en cours. L’application enverrait alors les notifications des deux profils en même temps. Google n’a pas documenté ce comportement, calqué sur celui du téléphone.

Pour l’instant, la tuile ne répond pas, le site ayant seulement réussi à la faire apparaître. D’autres éléments du même code évoquent un affichage de la double SIM et une série d’icônes inédites pour le mode sombre ou l’économiseur de batterie. Rien n’est confirmé par Google, et une fonction aperçue dans un teardown peut très bien ne jamais sortir. L’idée divise déjà. Recevoir ses messages du bureau pendant le trajet du matin séduira les uns, quand les autres préféreront garder la voiture comme dernier sas avant la journée.