Votre smartphone Samsung peut perdre 67% de sa valeur dès la première année

Decluttr, un site de rachat d’appareils électroniques et revendeur de smartphones remis à neuf, a publié son rapport semestriel sur la dépréciation des téléphones pour un grand nombre de marques et de modèles haut de gamme. Le rapport compare les modèles de smartphones les plus populaires d'Apple, Samsung, Google, OnePlus et Huawei.

Selon Delucttr, la valeur des anciens smartphones mobiles de Samsung pourrait chuter drastiquement lorsqu’un nouvel appareil est commercialisé. Ainsi, dans les trois mois après la sortie d’un nouveau téléphone Samsung, la valeur des anciens modèles chuterait de 12%. Le site ajoute que les smartphones de Samsung perdraient généralement autour de 67 % de leur valeur au cours de la première année suivant leur sortie, et jusqu’à 80% à la fin de la deuxième année.

Néanmoins, le constat est encore plus alarmant chez les autres constructeurs de smartphones sous Android. Les Pixel de Google perdraient 69 % de leur valeur totale au cours des 12 premiers mois. Les smartphones de Huawei et OnePlus sont les mauvais élèves du classement, puisqu’ils perdraient respectivement 70 % et 72 % de leur valeur au cours de la première année. Cela correspond presque aux chiffres d’une étude américaine, qui annonçait elle qu’un smartphone Android perdait plus de 75 % de sa valeur en seulement deux ans.

Les smartphones Apple conservent leur valeur plus longtemps que ceux de Samsung

Apple règne en maître en ce qui concerne la dépréciation de ses smartphones. En effet, les téléphones du géant américain perdraient généralement 51 % de leur valeur au cours de la première année, et 67 % après la deuxième, selon les chiffres de Decluttr. Une autre étude affirme de son côté que la valeur d’un smartphone Android baisse deux fois plus vite que celle d’un iPhone. Si vous conservez vos smartphones longtemps avec l’espoir de le revendre, les smartphones de la firme de Cupertino semblent donc être un excellent choix.

Decluttr constate également que les smartphones haut de gamme conservent leur valeur plus longtemps que les modèles plus abordables. En moyenne, un smartphone à plus de 900 euros perdrait 51% de sa valeur au cours des six premiers mois, contre 56 % pour les smartphones milieu de gamme (700 à 899 euros), et 64 % pour les modèles à moins de 699 euros.

Source : Decluttr