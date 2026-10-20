Votre Pixel pourra bientôt transformer vos photos en fond d’écran animé

Google prépare l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de personnalisation pour les Pixel : choisir l’une des ses photos et laisser l’intelligence artificielle en faire un fond d’écran animé.

Personnaliser son smartphone, une activité à laquelle beaucoup s’adonnent une fois leur nouvel appareil entre leurs mains. L’une des parties les plus importantes du procédé étant probablement le choix du fond d’écran. Vous pouvez piocher parmi ceux présents par défaut sur votre mobile, ou prendre l’une des photos que vous avez prise pour la voir chaque fois que vous allumerez l’écran. Pour une touche d’originalité, vous pouvez vous servir des outils proposés par certains modèles comme les Pixel de Google.

Exemple de possibilités : les Effets instantanés, qui se servent de l’IA pour ajouter du mouvement, des effets météo ou encore une nouvelle forme à vos propres clichés. Sympathique, mais la firme de Mountain View veut visiblement aller plus loin. Dans la version 2026.07.09.978 d’Icônes personnalisés, une application système présente uniquement sur les Pixel, nos confrères d’Android Authority ont découvert des lignes de code relatives à une fonction de transformation des photos en fond d’écran animé.

L’IA transformera vos clichés en fonds d’écran animés uniques

L’option pourrait fonctionner comme celle qui fait de vos photos des vidéos à l’aide de l’IA Veo. L’inconnue principale étant de savoir si cela nécessitera un abonnement payant à Google AI Pro ou Ultra pour y avoir accès. Une limite quotidienne de génération serait également de la partie, mais à ce stade on ignore à combien elle s’élèverait. Il serait également nécessaire d’accepter au préalable les Conditions d’utilisation de Google, la Politique relative aux utilisations interdites de l’IA ainsi que la Politique de confidentialité de l’entreprise.

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Pour le moment, on ne sait pas quel sera le rendu de ces fonds d’écran animés, notamment ce qui les distinguera de ceux utilisant les Effets instantanés. La durée de l’animation est également inconnue, de même que l’impact supposé sur l’autonomie du smartphone. Comme toujours, il est possible que Google abandonne finalement l’idée ou la modifie de manière plus ou moins importante avant un déploiement à l’ensemble des utilisateurs.