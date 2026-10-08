Cette fonctionnalité exclusive des Pixel 11 arrive enfin sur les modèles plus anciens

Comme tous les autres constructeurs, Google réserve le plus souvent ses nouvelles fonctionnalités à ses smartphones les plus récents. Mais il arrive que ces dernières finissent par être déployées sur les modèles plus anciens. C’est apparemment ce qui est en train de se passer pour l’une d’elles.

Pour pouvoir profiter des dernières nouveautés sur les smartphones Pixel, il n’y a généralement pas de secret : il faut se procurer le dernier Pixel en date. Mais tout le monde (pas grand monde, en vérité) ne peut se permettre de s’offrir un nouveau téléphone chaque année juste pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités. Reste alors à attendre que Google se décidé à les déployer sur les modèles plus anciens, lorsque cela arrive.

Bonne nouvelle : c’est justement en train d’arriver. En effet, comme ses prédécesseurs, le Pixel 11 a apporté son lot de fonctions logicielles inédites. On peut compter parmi ces dernières l’amélioration apportée à l’économiseur d’écran, qui se charge d’afficher uniquement certaines informations à l’écran lorsque le smartphone est en charge. Avant cette année, celui-ci était légèrement limité.

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Le Pixel 11 partage enfin cette fonctionnalité avec ses prédécesseurs

En effet, les Pixel 9 et antérieurs n’ont pour l’heure le choix que parmi 3 écrans de charge : un diaporama de photos, une horloge ou une couleur de leur choix. La situation s’est largement améliorée avec les Pixel 10, qui ont ajouté plusieurs options, comme un widget météo et des options liées aux appareils connectés dans sa maison. Avec le Pixel 11, rebelote : il est désormais possible de configurer plusieurs économiseurs d’écran et de passer de l’un à l’autre d’un simple geste de la main.

C’est précisément cette dernière nouveauté que Google serait en train de déployer auprès des modèles plus anciens. Sur Telegram, un utilisateur a indiqué que son Pixel 9 Pro peut désormais utiliser les économiseurs d’écran du Pixel 10 et passer de l’un à l’autre comme sur le Pixel 11. Il a également reçu l’écran Charge, arrivé sur le dernier flagship en date qui affiche le pourcentage de batterie en charge. Il semblerait que Google envoie cette fonctionnalité à tous les smartphones compatibles.

Source : Android Authority