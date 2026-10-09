Volkswagen dévoile l’ID. Tiguan, le SUV électrique qui ramène enfin les boutons physiques

Volkswagen tourne la page de l’ID.4 avec un modèle au nom beaucoup plus familier. Baptisé ID. Tiguan, il reprend la silhouette du SUV compact le plus vendu de la gamme, en version 100 % électrique. Au passage, la marque revient sur ses choix d’interface les plus critiqués.

avant id tiguan

Depuis dix ans, les constructeurs ont transféré l’essentiel des fonctions vers de grandes dalles tactiles. Régler la ventilation ou le volume demande désormais de quitter la route des yeux. Les critiques se sont accumulées, au point de pousser plusieurs marques à faire marche arrière. Chez Mercedes, les commandes physiques reviendront dans les prochaines générations. Sur les voitures électriques, le virage s’amorce également.

Volkswagen connaît bien le sujet. Sa gamme zéro émission traîne depuis des années une réputation de logiciel lent, avec des curseurs tactiles jugés imprécis sur le volant. Face aux reproches, la firme de Wolfsburg a engagé une refonte complète de ses interfaces. Son nouveau système équipe déjà l’ID. Polo, la citadine électrique de la marque. Arrive maintenant un modèle nettement plus stratégique.

L’ID. Tiguan remplace les ID.4 et ID.5

Dévoilé en première mondiale, l’ID. Tiguan prend la succession des ID.4 et ID.5. Le tarif démarre à 42 695 euros en Allemagne. Dans plusieurs pays européens, les précommandes ouvrent le 13 octobre, pour une arrivée en concession au début de 2027. Thomas Schäfer, patron de la marque, y voit une référence pour les SUV électriques allemands.

Trois écrans occupent la planche de bord de l’ID. Tiguan. Devant lui, un combiné numérique de 25 cm côtoie une dalle centrale de 38 cm, quand un troisième afficheur de 30 cm revient au passager. Le constructeur a surtout réinstallé une rangée de touches pour la climatisation, une molette rotative pour le volume, des boutons physiques sur le volant. Petit clin d’œil, le mode « Retro » emprunte ses compteurs à la Golf IV.

Côté mécanique, trois versions figurent au catalogue. La batterie de 58 kWh alimente un moteur de 190 chevaux en propulsion. Celle de 77 kWh grimpe à 286, ou 299 avec la transmission intégrale 4Motion. Son autonomie atteint 600 km en cycle WLTP. S’ajoutent un coffre avant de 32 litres, la conduite à une pédale de série, un adaptateur PowerSocket capable d’alimenter un gril ou un vélo depuis la prise de recharge. Reste à voir si l’ID. Tiguan convaincra là où son prédécesseur a trébuché.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Microsoft 365 : vous partagiez 6 To de stockage dans le cloud ? Vous devrez vous contenter de 2 To

Dans un contexte de crise de la RAM toujours plus significative, Microsoft vient de prendre une mesure radicale. La firme de Redmond s’apprête à réduire drastiquement la capacité de stockage…

La RAM coûte trop cher ? Intel pourrait ressortir une vieille technologie pour sauver votre PC

Face à la crise de la RAM et à l’explosion des coûts, Intel semble se tourner vers une solution d’une grande simplicité. L’entreprise préparerait de nouveaux processeurs compatibles avec une…

GTA 6 sur Switch 2 : Nintendo renvoie la balle à Rockstar, et ça change tout

Un portage de GTA 6 sur Switch 2 n’est pas impossible. C’est en tout cas ce que laisse entendre le patron de Nintendo of America, qui renvoie la balle dans…

Parler à l’IA de sa vie privée : une habitude qui s’installe malgré les inquiétudes

Les utilisateurs de chatbots IA leur confient des informations très personnelles, nous apprend une étude de Proton. Pourtant, ils restent nombreux à douter de la protection de leurs données. Problèmes…

Amazon lance ses nouvelles liseuses Kindle, mais un défaut vient gâcher la fête

Avant même leur sortie en France, la nouvelle gamme de liseuses d’Amazon connaîtrait déjà un problème de taille. Celui-ci se situe au niveau de l’écran de la tablette Kindle. Dans…

Android 17 : cette fonction cachée pourrait changer la vie des gamers

La première bêta d’Android 17 QPR3 réserve bien des surprises. Celle-ci cacherait des lignes indiquant que Google s’apprêterait à permettre à ses utilisateurs de détourner une manette pour une utilisation…

Fitbit Edge : Google dévoile un premier aperçu de son nouveau bracelet et lâche un énorme indice

Le prochain bracelet connecté de Google se dévoile. La firme de Mountain View vient de publier un aperçu de ce que sera le Fitbit Edge, ainsi qu’une date, qui pourrait…

Test JBL Live Buds 4 : des écouteurs boutons discrets et complets

En renouvelant sa gamme d’écouteurs Live, JBL a eu une idée. Et une bonne idée : quel que soit le besoin ou le format, chaque utilisateur trouvera une réponse à…

Google dévoile Gemini Agent : l’IA devient vraiment un assistant personnel

Avec Gemini Agent, Google veut vraiment qu’on considère l’IA comme un assistant ou un secrétaire personnel. Lors de la conférence Gemini at Work 2026, Google a multiplié les annonces concernant…

Défaite de Canal+ dans sa lutte contre le piratage sportif : la justice française donne raison à Cloudfare

Cloudfare n’est pas obligé de bloquer les sites pirates au niveau de son résolveur DNS 1.1.1.1, tranche la justice française, au grand désarroi de Canal+. Canal+ a remporté de nombreuses…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.