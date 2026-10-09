Volkswagen dévoile l’ID. Tiguan, le SUV électrique qui ramène enfin les boutons physiques

Volkswagen tourne la page de l’ID.4 avec un modèle au nom beaucoup plus familier. Baptisé ID. Tiguan, il reprend la silhouette du SUV compact le plus vendu de la gamme, en version 100 % électrique. Au passage, la marque revient sur ses choix d’interface les plus critiqués.

Depuis dix ans, les constructeurs ont transféré l’essentiel des fonctions vers de grandes dalles tactiles. Régler la ventilation ou le volume demande désormais de quitter la route des yeux. Les critiques se sont accumulées, au point de pousser plusieurs marques à faire marche arrière. Chez Mercedes, les commandes physiques reviendront dans les prochaines générations. Sur les voitures électriques, le virage s’amorce également.

Volkswagen connaît bien le sujet. Sa gamme zéro émission traîne depuis des années une réputation de logiciel lent, avec des curseurs tactiles jugés imprécis sur le volant. Face aux reproches, la firme de Wolfsburg a engagé une refonte complète de ses interfaces. Son nouveau système équipe déjà l’ID. Polo, la citadine électrique de la marque. Arrive maintenant un modèle nettement plus stratégique.

L’ID. Tiguan remplace les ID.4 et ID.5

Dévoilé en première mondiale, l’ID. Tiguan prend la succession des ID.4 et ID.5. Le tarif démarre à 42 695 euros en Allemagne. Dans plusieurs pays européens, les précommandes ouvrent le 13 octobre, pour une arrivée en concession au début de 2027. Thomas Schäfer, patron de la marque, y voit une référence pour les SUV électriques allemands.

Trois écrans occupent la planche de bord de l’ID. Tiguan. Devant lui, un combiné numérique de 25 cm côtoie une dalle centrale de 38 cm, quand un troisième afficheur de 30 cm revient au passager. Le constructeur a surtout réinstallé une rangée de touches pour la climatisation, une molette rotative pour le volume, des boutons physiques sur le volant. Petit clin d’œil, le mode « Retro » emprunte ses compteurs à la Golf IV.

Côté mécanique, trois versions figurent au catalogue. La batterie de 58 kWh alimente un moteur de 190 chevaux en propulsion. Celle de 77 kWh grimpe à 286, ou 299 avec la transmission intégrale 4Motion. Son autonomie atteint 600 km en cycle WLTP. S’ajoutent un coffre avant de 32 litres, la conduite à une pédale de série, un adaptateur PowerSocket capable d’alimenter un gril ou un vélo depuis la prise de recharge. Reste à voir si l’ID. Tiguan convaincra là où son prédécesseur a trébuché.