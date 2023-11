Voilà comment les pirates dépensent l’argent qu’ils vous volent

Après un piratage ou une arnaque, les hackers repartent souvent avec des sommes d'argent colossales, généralement sous forme de cryptomonnaies. Que deviennent ces millions par la suite ?



Quand une affaire de piratage entraînant un important vol d'argent survient, on raconte comment s'est déroulée l'attaque et avec quelle somme les hackers sont repartis. Le plus souvent, le butin prend la forme de cryptomonnaies, Bitcoin en tête. Les fraudeurs visent gros : celui-ci vole 580 millions d'euros à une plate-forme d'échanges d'argent virtuel par exemple. Chaque fois, les chiffres pourtant impressionnants sont dépassés régulièrement.

Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Mais que se passe-t-il après ? Que font les voleurs avec tout cet argent ? Ils achètent des voitures de luxe et des appartements ? Certains oui, mais la plupart en font un usage plus original : ils flambent sur des casinos en ligne. C'est ce qu'ont découvert les équipes de 404 Media lors d'une enquête. L'objectif est double : gagner encore plus d'argent bien sûr, mais surtout blanchir celui qui a été volé. De nombreux sites jouent ainsi le jeu sans le vouloir, dont l'un des géants du secteur, Stake.

Les hackers dépensent l'argent volé sur Internet d'une manière particulière

Avant de miser leur argent mal acquis, les pirates doivent d'abord accéder au casino en ligne. Or, cela nécessite une vérification préalable avec transmission d'une carte d'identité, ce qu'une personne malhonnête n'a pas envie de faire évidemment. Aucun problème. Des cybercriminels sont spécialisés dans la vente de comptes déjà actifs ou proposent de s'occuper des procédures obligatoires moyennant 100 $. Ils utiliseraient pour cela de vrais photos d'identité, volées elles aussi on suppose.

Lire aussi – Des pirates réalisent le plus gros vol de cryptomonnaies de l’année avec un butin de 184 millions d’euros

Une fois connectés, les pirates ne se gênent pas pour partager des captures d'écran de leurs mises ou de leurs gains. L'un vient de gagner 60 000 $ sur une main de Blackjack. L'autre affiche un porte-feuille Stake contenant 110 000 $ en Ethereum. Sur ce casino en particulier, plus on mise, plus on gagne de l'argent passivement. Vendre ce type de compte est aussi une source de revenus pour les hackers. Obtenir un “Platinium 4” par exemple, demande d'avoir misé au moins 2,5 millions de dollars, il est donc assez prisé. Aucun des sites repérés lors de l'enquête ne s'est encore exprimé sur le sujet.