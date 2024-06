Voici comment l’atmosphère de la Terre pourrait révéler tous les secrets de la matière noire

Selon une nouvelle théorie scientifique, il serait possible de percer les secrets de la matière noire en observant simplement l'atmosphère de la Terre. Une idée étonnante, mais qui pourrait fonctionner. Explications.

L'univers est plein de mystères. Entre des étoiles qui ne devraient pas exister ou d'autres qui disparaissent sans laisser aucune trace, la communauté scientifique a parfois beaucoup de mal à expliquer les phénomènes qu'elle observe. Il y en a même un qu'elle n'observe pas justement, à son grand désarroi : la fameuse matière noire. Comme elle ne produit pas de lumière et qu'elle ne la reflète pas non plus, personne ne l'a vu. Pourtant, on suppose qu'elle existe. Autrement, on serait bien incapable de dire pourquoi les galaxies tournent de telle ou telle manière, ou comment certaines grandes structures se sont formées dans l'espace.

La matière noire, bien qu'invisible, serait responsable de cela en exerçant une force gravitationnelle importante. Mais malgré des décennies de recherche, elle reste insaisissable. Certains pensent qu'il faut regarder du côté des ondes radio parfois détectées dans l'univers, et c'est justement l'idée d'une nouvelle théorie. Sauf qu'au lieu de s'intéresser à ce qu'il se passe très loin de nous, elle dit qu'il suffirait d'observer l'atmosphère de la Terre pour enfin détecter la matière noire.

Des scientifiques pensent pouvoir détecter la matière noire en observant notre atmosphère

Le postulat de départ est que la matière noire est composée d'axions, des particules très légères. Elles prendraient la forme de grandes “vagues cosmiques” invisibles se déplaçant dans l'espace. Fatalement, ces ondes vont entrer en contact avec quelque chose, par exemple notre ionosphère terrestre, composée elle de plasmas. C'est là qu'il faut miser sur la chance : si la fréquence des ondes de matière noire s'aligne sur celle des plasmas, ce qui est rare mais possible, une résonance survient. Elle amplifie alors le phénomène et crée des ondes radio détectables.

Autrement dit, l'ionosphère deviendrait un récepteur de ces ondes, que des antennes construites pour l'occasion se chargeraient de repérer. Bien que séduisante sur le papier, cette théorie est encore très loin de pouvoir être mise à l'épreuve de la pratique. Les signaux dont elle parle sont très faibles et encore difficiles à mesurer pour nos instruments actuels. Cela n'en reste pas moins une avancée certaine pour enfin percer les secrets de la mystérieuse matière noire.