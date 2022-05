Une Apple Watch perdue aurait permis 40 000 dollars de fraude à la carte de crédit

Une Apple Watch a été perdue lors d'un séjour à Disney World. La propriétaire de la montre connectée assure que l'accessoire a été utilisé pour réaliser des achats frauduleux avec sa carte de crédit.

Le 13 avril dernier, une femme a perdu son Apple Watch lors d'une visite au parc d'attractions de Disney World en Floride. D'après le rapport du bureau du shérif du comté, la montre connectée (une édition Hermès) est tombée pendant le passage dans une attraction intitulée The Seas with Nemo & Friends.

L'Apple Watch a glissé entre les planches de la structure. Toujours visible par sa propriétaire, la montre s'est retrouvée sur un sentier inaccessible sous l'attraction. Pour récupérer son accessoire, elle est descendue du chariot dans lequel elle se trouvait.

Elle accuse l'Apple Watch d'avoir permis une fraude à la carte bancaire

Sans surprise, les employés du parc l'ont rapidement arrêtée dans son élan. Un des responsables a rappelé à la femme et à son mari qu'ils n'étaient pas autorisés à descendre du chariot pour le moment. L'employé s'est engagé à récupérer l'Apple Watch et à la déposer l'hôtel où le couple séjourne.

Malheureusement, le couple n'a pas eu de nouvelles de la montre connectée. “Le personnel l'a informée qu'ils n'avaient pas la montre”, précise le rapport de police. La jeune femme a alors déposé une plainte à l'encontre de Disney World.

Dans la journée suivant l'incident, la propriétaire de la montre a reçu une foule d'alerte à la fraude en provenance d'Amex. Apparemment, un individu utilisait sa carte de crédit pour réaliser des achats. Le rapport ne précise pas quels sont les achats réalisés. “Selon la victime, il y avait environ 40 000 $ de frais frauduleux sur sa carte”, précise le rapport de la police locale.

Elle a alors fait le lien avec la perte de son Apple Wach. La jeune femme avait en effet lié plusieurs cartes de crédit à sa montre connectée pour faciliter les paiements avec Apple Pay. Elle a bloqué toutes les cartes bancaires liées à l'accessoire.

On s'étonnera qu'une Apple Watch ait pu être utilisée pour faire des achats avec une carte de crédit. La montre connectée se verrouille en effet automatiquement dès qu'elle quitte le poignet de son porteur. Bien qu'il soit toujours possible que le voleur ait cracké le code de verrouillage, on imagine qu'il s'agit plutôt d'un étrange coïncidence. En effet, il existe de nombreuses façons de pirater une carte de crédit, notamment en les clonant ou en s'emparant des coordonnées de la carte, via le dark web notamment.

Source : WDNT