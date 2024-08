Un technicien veut rentrer chez vous pour réparer votre fibre optique ? N’ouvrez pas, c’est une arnaque !

Les arnaques aux faux techniciens fibre deviennent de plus en plus nombreuses dans certaines régions. Les escrocs disent travailler pour un opérateur et cherchent à rentrer chez vous. Surtout refusez.



Un homme sonne à la porte de votre immeuble ou de votre maison. “Bonjour, je suis technicien et je dois intervenir chez vous pour réparer Internet. Vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît ?” Cela vous semble louche ? Vous avez raison. C'est l'une des méthodes utilisées par des escrocs dont les objectifs varient. Ils sont de plus en plus nombreux à se servir de stratégies bien rodées et la méfiance doit donc primer si vous êtes confronté à ce genre de situation.

Du côté de Toulouse, les témoignages se multiplient. Un habitant de Beaumont-de-Lomagne raconte qu'un technicien s'est présenté chez lui, sans préciser pour quel opérateur il travaillait : “Il m’a dit qu’il y avait un problème sur mon débit et qu’on lui avait demandé de venir faire les réparations à mon domicile afin d’augmenter mon débit“. La victime potentielle a le bon réflexe puisqu'il appelle Bouygues, son fournisseur d'accès (FAI), qui lui confirme qu'aucune intervention n'est prévue. Le faux technicien avoue alors travailler pour Free et lui propose “une offre avec un meilleur débit“.

Faites attention si un technicien veut entrer chez vous pour un problème sur la fibre optique

Dans le cas précédent, il semble qu'il s'agisse de démarchage agressif, mais rien n'est moins sûr. Comme le rappelle Orange, les personnes faisant du porte-à-porte pour le compte d'un opérateur n'ont en aucun cas à rentrer chez les gens. “Sauf si le client a passé commande, et dans ce cas, il est prévenu [que quelqu'un] va passer avec cinq SMS, des mails ainsi qu’un rendez-vous sur l’après-midi“, précise le FAI. Dans le cas contraire, “ce sont des menteurs et des magouilleurs“.

En plus de vouloir “vérifier votre débit“, le faux technicien peut aussi prétexter la “saturation du réseau fibre“, justifiant ainsi un changement d'opérateur imposé par la mairie de la ville. Dans les deux cas, c'est faux. Orange est catégorique et cela vaut pour les autres FAI : “ Nous ne vérifions pas le débit de la fibre, car contrairement au réseau cuivre d’Internet, avec la fibre le débit ne s’affaiblit pas”. […]

De la même manière, “la fibre ne peut pas non plus être saturée. C’est l’opérateur d’infrastructure (Orange, SFR, le département etc.) qui installe la fibre dans une zone. Si un client change de contrat, il sera toujours sur le même réseau, donc leur proposition n’a pas de sens“. Et si votre mairie veut changer d'opérateur, elle peut tout à fait le faire bien sûr, mais ça n'affectera jamais votre propre contrat.

Les faux techniciens sont peut-être des cambrioleurs, redoublez de prudence

L'objectif des escrocs pourrait bien être de faire du repérage en vue d'un futur cambriolage. C'est ce que pense une ancienne habitante du quartier de Jolimont à Toulouse après avoir fait entrer un soi-disant technicien venu installer la fibre SFR et Free dans l'immeuble. “Il a demandé à rentrer dans l’appartement pour trouver les branchements de la prise fibre, mais on a vite remarqué qu’il ne savait pas à quoi ça ressemblait“. Après avoir mis l'homme dehors, ce dernier a quitté le bâtiment puis a continué à “errer dans le quartier, en regardant chez les gens par les fenêtres“.

Pour se prémunir de ce genre d'arnaque, la solution est très simple : si vous n'avez pas pris de rendez-vous ou si vous n'avez pas été averti d'une intervention quelconque, n'ouvrez pas la porte au technicien et contactez votre opérateur pour en avoir le cœur net. Vous l'aurez compris, comme avec énormément de tentatives d'escroquerie du même genre, le bon sens est de mise.

Source : actu Toulouse