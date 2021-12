Un hacker activiste pirate les imprimantes d’entreprises pour diffuser un message anti-travail

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs postent depuis plusieurs jours des photos de messages sortis de l’imprimante de leur entreprise. Sur ces derniers, on peut lire des manifestes anti-travail, qui informent notamment les employés de leurs droits.

Quand on pense piratage, il est rare que la première image qui nous vienne à l’esprit soit une imprimante. Et pourtant, ces appareils peuvent présenter de véritables risques pour la sécurité d’un réseau. Pas plus tard que cet été, Microsoft a dû déployer un patch en urgence afin de corriger une grosse faille dans le gestionnaire d’imprimante de Windows. Des vulnérabilités qui peuvent être exploitées à des fins malveillantes donc, mais aussi plus engagées.

C’est là le but d’un pirate mystérieux qui, depuis plusieurs jours, s’attaque à de nombreuses entreprises via leurs imprimantes. Plutôt que de voler des données sensibles, ce dernier préfère diffuser des messages à l’intention des employés. « Êtes-vous sous-payé ? », peut-on lire sur l’un d’eux. « Vous avez légalement le droit de discuter de votre paye avec vos collègues. Il est illégal pour votre employé de vous sanctionner pour cela. »

Il pirate les imprimantes d’entreprises pour informer les employés de leurs droits

Sur le subreddit r/antiwork, les posts partageant ces messages se multiplient. Tout le monde ne reçoit pas le même, mais l’essence reste similaire : le pirate appelle les employés à profiter de leurs droits. De plus, chacun d’entre eux incite à se rendre sur le subreddit, qui connaît depuis une hausse significative de son nombre d’abonnés. « J’ai reçu environ 4 messages différents à des moments aléatoires au cours de la semaine dernière au travail. Très inspirant, encourageant, et amusant de voir la tête de mon patron quand il doit les arracher de l’imprimante », témoigne l’un d’eux.

Pour autant, le pirate ne fait pas l’unanimité. Certains membres sont méfiants et pensent que ces messages ont en réalité été imprimés directement par des utilisateurs de subreddit, dans le but de le faire gagner en notoriété. Ce n’est pas l’avis d’Andrew Morris, fondateur de l’entreprise de cybersécurité GreynNoise. Ce dernier explique ainsi que sa firme a enregistré un trafic plus dense qu’à l’accoutumée envers les imprimantes de ses clients. « Quelqu’un diffuse un document contenant des messages sur les droits des travailleurs à toutes les imprimantes qui sont mal configurées pour qu’ils soient postés sur Internet », affirme-t-il.

